Gold Rate Today, May 13, 2026: आयात शुल्क बढ़ने से आसमान पर पहुंचे सोने के दाम, जानें दिल्ली-मुंबई समेत आपके शहर का ताजा भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, May 13, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार (Indian Bullion Market) में बुधवार, 13 मई को सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के फैसले के बाद कीमतों को नई रफ्तार मिली है. सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य सोने के आयात को नियंत्रित करना और रुपये पर बढ़ते दबाव को कम करना है. 'गुडरिटर्न्स' के आंकड़ों के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में 24 कैरेट सोने की कीमतें 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, श्रीनगर, जोधपुर, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में सोने के ताज़ा रेट देखें. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, May 12, 2026: देश में आज स्थिर रहे सोने के दाम, जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में 22K और 24K के आज के ताजा रेट्स

प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

देश के विभिन्न शहरों में स्थानीय बाजार कारकों और राज्य स्तरीय करों के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. चेन्नई में अन्य महानगरों की तुलना में दरें थोड़ी अधिक बनी हुई हैं.

शहर 22K सोने का भाव (INR) 24K सोने का भाव (INR) दिल्ली 1,41,310 1,54,140 मुंबई 1,41,160 1,53,990 चेन्नई 1,43,310 1,56,340 कोलकाता 1,41,160 1,53,990 बेंगलुरु 1,41,160 1,53,990 अहमदाबाद 1,41,160 1,53,990 नोएडा/गुरुग्राम 1,41,310 1,54,140

आयात शुल्क में वृद्धि का कारण और प्रभाव

सरकार ने व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू मुद्रा को मजबूती देने के लिए आयात शुल्क में यह बढ़ोतरी की है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले शादी-ब्याह के सीजन के कारण मांग बढ़ेगी, जिससे निकट भविष्य में कीमतें और अधिक मजबूत हो सकती हैं. हालांकि, कीमतों में इस भारी उछाल से खुदरा खरीदारी और ज्वेलरी की मांग पर नकारात्मक असर पड़ने की भी आशंका है.

बाजार विशेषज्ञों की चिंता

उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आयात शुल्क में इस तरह की भारी वृद्धि से देश में सोने की तस्करी और अवैध आवक फिर से बढ़ सकती है. गौरतलब है कि साल 2024 में सरकार द्वारा शुल्क कम किए जाने के बाद इन गतिविधियों में काफी कमी आई थी.

चांदी की कीमतों में भी मजबूती

सोने के साथ-साथ चांदी की दरों में भी आज मजबूती देखी गई. वैश्विक औद्योगिक मांग और सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में चांदी की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ा है. फिलहाल व्यापारियों की नजर अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संकेतों और रुपये की चाल पर टिकी है.