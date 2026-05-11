Gold Rate Today, May 11, 2026: आसमान छू रही हैं कीमतें; दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत बड़े शहरों में जानें 22K और 24K का भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, May 11, 2026: भारतीय सराफा बाजार (Indian Bullion Market) में सोमवार को सोने की कीमतों (Gold Rates) में मजबूती का रुख जारी रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में सकारात्मक रुझान और घरेलू मांग में निरंतर वृद्धि के कारण 11 मई 2026 को सोने के भाव स्थिर रहे. विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव (Global Geopolitical Tensions) और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी (Weakness of the US Dollar) ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर निवेशकों का आकर्षण बढ़ाया है, वहीं भारत में शादियों के सीजन के चलते खुदरा खरीदारों की संख्या भी बढ़ी है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, May 10, 2026: सोने की कीमतों में तेजी बरकरार, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में 22K और 24K गोल्ड के आज के ताजा भाव

प्रमुख शहरों में सोने का ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)

बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के अधिकांश बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना ₹1,51,500 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,39,000 के करीब बनी हुई है.

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,39,000 1,51,500 मुंबई 1,39,000 1,51,500 चेन्नई 1,39,000 1,51,500 कोलकाता 1,38,400 1,50,900 बेंगलुरु 1,39,000 1,51,500 जयपुर 1,39,000 1,51,500 लखनऊ 1,39,000 1,51,500 अहमदाबाद 1,39,000 1,51,500

कीमतों में स्थिरता और वैश्विक संकेत

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी बाजारों में मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय बाजार में सोने की कीमतें सकारात्मक दायरे में हैं. निवेशक वर्तमान में वैश्विक आर्थिक संकेतों, ब्याज दर की उम्मीदों और मुद्रा के उतार-चढ़ाव पर पैनी नजर रख रहे हैं. इन कारकों का सीधा असर आने वाले दिनों में सोने की दिशा पर पड़ेगा.

खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

शादियों के सीजन के कारण आभूषणों की खरीदारी में तेजी बनी हुई है. हालांकि, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले लाइव मार्केट रेट जरूर चेक करें. अंतिम बिल में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्जेस और ज्वेलर्स के अपने प्रीमियम के कारण कीमतें तालिका में दिए गए भाव से अलग हो सकती हैं.