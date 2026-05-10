Gold Rate Today, May 10, 2026: सोने की कीमतों में तेजी बरकरार, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में 22K और 24K गोल्ड के आज के ताजा भाव
सोना/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexel)

Gold Rate Today, May 10, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 10 मई 2026 को सोने की कीमतें स्थिर और मजबूत बनी हुई हैं. वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातुओं के सकारात्मक रुख और घरेलू स्तर पर शादी-ब्याह के सीजन की मांग के कारण कीमतों को समर्थन मिल रहा है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं.

प्रमुख महानगरों में आज का भाव

आज देश के अधिकांश हिस्सों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,51,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,700 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.  यह भी पढ़े:  Gold Rate Today, May 9, 2026: शादी के सीजन में सोना खरीदना हुआ महंगा, गोल्ड की कीमतों में उछाल; जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के ताजा रेट

शहरवार सोने की कीमतें (प्रति 10 ग्राम):

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR)
दिल्ली 1,38,700 1,51,200
मुंबई 1,38,700 1,51,200
चेन्नई 1,38,700 1,51,200
कोलकाता 1,38,100 1,50,600
बेंगलुरु 1,38,700 1,51,200
अहमदाबाद 1,38,700 1,51,200
जयपुर 1,38,700 1,51,200

बाजार विश्लेषकों की राय

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि खुदरा उपभोक्ताओं और निवेशकों की ओर से निरंतर खरीदारी के कारण सोना एक सकारात्मक दायरे में बना हुआ है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल के कारण अल्पावधि में उतार-चढ़ाव संभव है, लेकिन लंबी अवधि में बुलियन मार्केट का दृष्टिकोण मजबूत नजर आ रहा है.

निवेश और मांग के कारक

भारत में सोने की कीमतों पर वैश्विक कारकों के साथ-साथ स्थानीय मांग का गहरा प्रभाव पड़ता है. वर्तमान में चल रहे शादियों के सीजन और आगामी त्योहारों ने आभूषणों की मांग को बढ़ा दिया है. इसके अतिरिक्त, वैश्विक स्तर पर सुरक्षित संपत्ति (Safe-haven asset) के रूप में सोने की बढ़ती मांग ने कीमतों को निचले स्तर पर गिरने से रोका है.

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

ध्यान रहे कि ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं. सोने के अंतिम दाम में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और संबंधित ज्वैलर के प्रीमियम शामिल होते हैं, जिससे शोरूम की कीमतें भिन्न हो सकती हैं. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय ज्वैलर या आधिकारिक लाइव मार्केट रेट से कीमतों की पुष्टि अवश्य कर लें.