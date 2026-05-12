Agra: यमुना में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत, जन्मदिन का जश्न मातम में बदला (Watch Videos)

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

आगरा, 12 मई: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा (Agra) में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बाल्केश्वर घाट (Balkeshwar Ghat) के पास यमुना नदी (Yamuna River) में नहाने गए एक ही समूह के चार लोगों की डूबने से मौत हो गई. भीषण गर्मी (Scorching Heat) के बीच सात दोस्त और रिश्तेदार नदी में उतरे थे, लेकिन गहरे पानी और तेज बहाव के कारण वे खुद को संभाल नहीं पाए. पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक चार जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं. यह भी पढ़ें: Kanpur Shocker: पूल पार्टी के दौरान दोस्तों के सामने डूबा युवक, किसी को नहीं लगी भनक, कानपुर का वीडियो आया सामने;VIDEO

जन्मदिन की खुशियां गम में बदलीं

परिजनों के अनुसार, यह समूह सुबह एक जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था. जश्न मनाने के बाद, परिवार को बिना बताए ये सभी लोग दोपहर की तपती गर्मी से राहत पाने के लिए यमुना के बल्केश्वर घाट पहुँच गए. चश्मदीदों ने बताया कि जैसे ही युवक गहरे पानी में जाने लगे, उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया. शोर सुनकर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुँची और बचाव अभियान शुरू किया गया.

बचाव अभियान और अस्पताल में मौत

पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सात लोगों को नदी से बाहर निकाला. इनमें से पांच को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज (SN Medical College) के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान तीन युवाओं ने दम तोड़ दिया. वहीं, एक 11 वर्षीय बालक करीब दो घंटे तक लापता रहा, जिसका शव बाद में गहन तलाशी के बाद बरामद किया गया। अन्य तीन लोगों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. यह भी पढ़ें: UP: रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटक की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत

आगरा में यमुना नदी में नहाते समय 4 लोग डूबे

आगरा थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में मंगलवार को यमुना नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, गहरे पानी में जाने से चार लोग डूबने लगे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए एक लड़के और दो किशोरियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जबकि एक छोटे बच्चे… pic.twitter.com/0CUhRKTsEM — Prime News (@PrimeNewsInd) May 12, 2026

गहरे पानी और अनिश्चित तल का खतरा

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यमुना का तल ऊबड़-खाबड़ है और कई जगहों पर अचानक गहराई बढ़ जाती है, जिससे तैराकों के लिए खतरा पैदा हो जाता है. विशेष रूप से गर्मी के मौसम में जब घाटों पर भीड़ बढ़ती है, ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा इंतजामों के बिना और गहरे पानी वाले क्षेत्रों में प्रवेश न करें.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बाद अस्पताल और नदी के किनारे दिल दहला देने वाले दृश्य देखे गए. अपनों को खोने वाले परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. स्थानीय निवासियों ने भी पुलिस के साथ मिलकर बचाव कार्यों में सहयोग किया. उत्तर प्रदेश के विभिन्न नदी घाटों पर गर्मियों के दौरान ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, जहां युवा सुरक्षा उपकरणों या पर्यवेक्षण के बिना तैरने का प्रयास करते हैं.