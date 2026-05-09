UP Minister Yogendra Upadhyaya: यूपी के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के बयान पर विवाद, ‘Rain Rain Go Away’ कविता हटाने की मांग का दावा वायरल (Watch Video)

UP Minister Yogendra Upadhyaya: उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय (Yogendra Upadhyay) को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है . वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मंत्री ने बच्चों की मशहूर अंग्रेजी कविता ‘रेन रेन गो अवे’ को भारत की परंपराओं और मूल्यों का अपमान बताते हुए स्कूल की किताबों से हटाने की मांग की है .

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा गया कि शिक्षा मंत्री ने मीडिया को एक “राष्ट्रीय आपातकाल” जैसे मुद्दे पर बुलाया और कहा कि कविता में बारिश को जाने के लिए कहना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है . पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि इसी वजह से कविता को सभी पाठ्यपुस्तकों से हटाया जाना चाहिए .

इस दावे के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई . कई लोगों ने इस पर नाराजगी जताई, जबकि कुछ यूजर्स ने पोस्ट की सत्यता पर सवाल उठाए .

This is Yogendra Upadhyay, Education Minister of Uttar Pradesh. He summoned the media to speak on a very important issue of national emergency. Do you know what it was? The Poem - Rain Rain go away Come again another day Little Johny wants to play Rain Rain go away He… pic.twitter.com/CxLf9iaIgD — Roshan Rai (@RoshanKrRaii) May 9, 2026

हालांकि, वायरल पोस्ट में किए गए दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है . मंत्री की ओर से भी इस मामले पर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है . ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि किया जाना जरूरी है .

सोशल मीडिया पर अक्सर नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े बयान वायरल होते रहते हैं, जिनमें से कई भ्रामक या अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं . यूजर्स को किसी भी वायरल दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों की जांच करने की सलाह दी जाती है .