Aparna Yadav Reaches Lucknow: पति प्रतीक यादव के निधन के बाद लखनऊ पहुंचीं अपर्णा यादव; पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर मर्चुरी से रवाना; VIDEOS
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Aparna Yadav Reaches Lucknow:  समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा यादव बुधवार को लखनऊ पहुंच गई हैं. पति के निधन की सूचना मिलते ही वे शोक संतप्त परिवार के साथ शामिल होने के लिए तुरंत रवाना हुई थीं. इस बीच, प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद शव को अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं के लिए मर्चुरी से घर से ले जायाजा रहा है.

अपर्णा यादव का लखनऊ आगमन

प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलने के समय अपर्णा यादव शहर से बाहर थीं. लखनऊ पहुंचते ही वे सीधे उस स्थान के लिए रवाना हुईं जहां परिवार के सदस्य और समर्थक एकत्र हैं. प्रतीक और अपर्णा का विवाह साल 2011 में हुआ था. हाल के वर्षों में अपर्णा यादव भाजपा में शामिल होकर सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनी थीं, जबकि प्रतीक यादव मुख्य रूप से अपने रियल एस्टेट और फिटनेस व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे.

अपर्णा यादव लखनऊ पहुंची

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी

प्रतीक यादव को बुधवार तड़के सिविल अस्पताल में मृत घोषित किए जाने के बाद, पुलिस ने मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू मर्चुरी भेजा था. डॉक्टरों के एक पैनल ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है. पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंप दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी मृत्यु के चिकित्सीय कारणों पर आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा.

शव घर के लिए रवाना

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मर्चुरी और अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रतीक यादव के निधन की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता केजीएमयू और उनके आवास के बाहर जमा होने लगे हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

अंतिम विदाई की तैयारी

पार्थिव शरीर को मर्चुरी से उनके निजी आवास पर ले जाया गया है, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. इसके बाद यादव परिवार के पैतृक गांव या लखनऊ में ही उनके अंतिम संस्कार की रस्में निभाई जाएंगी. सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य सुबह से ही अस्पताल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निगरानी कर रहे हैं. पूरा यादव कुनबा इस समय गहरे शोक में डूबा हुआ है.