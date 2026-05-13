CBSE 12वीं का रिजल्ट जारी, 85.20 फीसदी छात्र हुए पास; cbse.gov.in पर ऐसे करें नतीजे चेक

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CBSE 12th Result 2026 OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बुधवार, 13 मई 2026 को कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस साल लगभग 18.5 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनका इंतजार अब खत्म हो गया है. बोर्ड द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष कुल 85.20% छात्र पास हुए हैं. पिछले साल के मुकाबले इस बार पास प्रतिशत में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और अन्य डिजिटल माध्यमों पर देख सकते हैं.

डिजिटल माध्यमों से तुरंत चेक करें रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के साथ ही सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइटों के साथ-साथ डिजिलॉकर (Digilocker) और उमंग (UMANG) ऐप पर भी लिंक सक्रिय कर दिए गए हैं. भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी होने की स्थिति में छात्र इन मोबाइल ऐप्स का उपयोग कर अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. इस साल बोर्ड ने परिणामों की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई सर्वरों का उपयोग किया है. यह भी पढ़े: Maharashtra HSC 12th Result 2026 OUT: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं परिणाम में इस बार भी लड़कियों का दबदबा, लड़कों की तुलना में शानदार रहा प्रदर्शन

आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट देखने की प्रक्रिया

छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन कर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर 'CBSE 12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें.

नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें.

जानकारी सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित कर लें.

डिजिलॉकर (Digilocker) पर मार्कशीट कैसे प्राप्त करें?

डिजिलॉकर के माध्यम से रिजल्ट देखने के लिए छात्र इन स्टेप्स को फॉलो करें:

digilocker.gov.in पर जाएं या ऐप डाउनलोड करें. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या [Aadhaar Redacted] का उपयोग कर ओटीपी के साथ लॉग-इन करें. 'Education' सेक्शन में जाकर 'Central Board of Secondary Education' चुनें. 'Class XII Marksheet' विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी (रोल नंबर, स्कूल कोड) दर्ज करें. 'Get Document' पर क्लिक करते ही डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध हो जाएगी.

परीक्षा का मूल्यांकन

इस वर्ष सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 10 अप्रैल 2026 तक चली थीं. बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए 'ऑनस्क्रीन मार्किंग सिस्टम' का उपयोग किया था, जिसमें लैपटॉप और टैबलेट के जरिए कॉपियों की जांच की गई. हालांकि मूल्यांकन तकनीक में बदलाव के बावजूद रिजल्ट की तारीख पिछले साल (13 मई) के समान ही रही है. बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे किसी भी विसंगति की स्थिति में अपने संबंधित स्कूलों से संपर्क करें.