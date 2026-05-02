Maharashtra HSC 12th Result 2026 OUT: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं परिणाम में इस बार भी लड़कियों का दबदबा, लड़कों की तुलना में शानदार रहा प्रदर्शन

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Maharashtra HSC 12th Result 2026 OUT: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने आज, 2 मई 2026 को 12वीं कक्षा (HSC) के परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. इस वर्ष के नतीजों में एक बार फिर लड़कियों का दबदबा देखने को मिला है, जिन्होंने सफलता के मामले में लड़कों को पीछे छोड़ दिया है. राज्य भर के नौ संभागों (पुणे, मुंबई, नागपुर, उत्तर प्रदेश, औरंगाबाद, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोंकण) के लाखों छात्रों का इंतजार आज समाप्त हो गया.

पास प्रतिशत में लड़कियों का शानदार प्रदर्शन

इस शैक्षणिक वर्ष में महाराष्ट्र बोर्ड का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 89.79% रहा है. आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि लड़कियों का पास प्रतिशत 92.45% दर्ज किया गया, जबकि लड़कों का सफलता प्रतिशत 87.12% रहा. यह लगातार दूसरा वर्ष है जब छात्राओं ने शैक्षणिक उत्कृष्टता में अपनी बढ़त बनाए रखी है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह रुझान राज्य में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है. यह भी पढ़े: Maharashtra HSC 12th Result 2026 OUT: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 89.79% स्टूडेंट्स पास, mahahsscboard.in पर एक क्लिक में ऐसे करें परिणाम चेक

स्ट्रीम-वार नतीजों का विश्लेषण

विभिन्न संकायों की बात करें तो विज्ञान (Science) स्ट्रीम का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है. इसके बाद वाणिज्य (Commerce) और कला (Arts) संकाय का स्थान आता है.

विज्ञान: उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

वाणिज्य और कला: इन विषयों में भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

व्यावसायिक पाठ्यक्रम: प्रोफेशनल कोर्सेज की ओर भी छात्रों का रुझान बढ़ा है और परिणाम संतोषजनक रहे हैं.

छात्र अपना स्कोरकार्ड कैसे चेक करें?

बोर्ड ने छात्रों के लिए डिजिटल स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है. छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइटों पर अपना परिणाम देख सकते हैं:

mahresult.nic.in hscresult.mkcl.org msbshse.co.in

परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपना 'रोल नंबर' और 'माता का नाम' दर्ज करना होगा. बोर्ड ने भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी होने पर छात्रों को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी है.

पुनर्मूल्यांकन और आगे की प्रक्रिया

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) या फोटोकॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसकी आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत समय-सीमा बोर्ड की वेबसाइट पर जल्द ही अपडेट की जाएगी. इसके साथ ही, जो छात्र सफल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए पूरक परीक्षा (Supplementary Exam) का आयोजन जुलाई-अगस्त में किया जा सकता है, ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो.

यह परिणाम न केवल छात्रों की कड़ी मेहनत का फल है, बल्कि यह उनके उच्च शिक्षा और व्यावसायिक करियर की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. बोर्ड ने सभी सफल छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं.