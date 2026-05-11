PBKS vs DC, IPL 2026 55th Match Stats And Preview: पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Punjab Kings, TATA Indian Premier League 2026 55th Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 35वां मुकाबला आज यानी 11 मई को पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (PBKS vs DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamsala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने इस सीजन में अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने भी 6 मैच खेले हैं, जिसमें 3 में जीत और 3 में हार का सामना किया है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं, जबकि पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: PBKS vs DC, IPL 2026 55th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 55वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को हराकर जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी दिल्ली कैपिटल्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. ये मुकाबला धर्मशाला में होगा, इस सीजन में यहां पहला मैच खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स ने अब तक 10 मैच खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और तीन मैच में हार मिली है. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन में अब तक ने 11 मैच खेले हैं. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम को चार मुकाबलों में जीत और सात मैचों में हार मिली है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड (PBKS vs DC Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच 36 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला हैं. दिल्ली कैपिटल्स को 17 मैच में जीत मिली है. जबकि, पंजाब किंग्स की टीम ने 18 मैच अपने नाम किए हैं. एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मैच होगा. पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से जीत मिली थी. आईपीएल के पिछले सीजन में पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स ने छह विकेट से जीता था. दूसरे मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (PBKS vs DC Records And Milestones)

टी20 क्रिकेट में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को 7000 रन पूरे करने के लिए 42 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को 1500 रन पूरे करने के लिए 38 रन की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को 4500 रन पूरे करने के लिए 61 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल को 220 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को 150 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को 500 चौके पूरे करने के लिए 5 चौकों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज नितीश राणा को 5000 रन पूरे करने के लिए 74 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को 150 विकेट पूरे करने के लिए 1 विकेट की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को 350 विकेट पूरे करने के लिए 4 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को 1000 रन पूरे करने के लिए 46 रन की दरकार है.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.