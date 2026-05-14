RCB vs KKR, IPL 2026 57th Match Scorecard: रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता को 6 विकेट से रौंदा, विराट कोहली ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 57th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 57वां मुकाबला 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (RCB vs KKR) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस सीजन में अपनी आठवीं जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: PBKS vs MI, IPL 2026 58th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच रोमांचक मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 23 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 48 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 192 रन बनाए. कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से अंगकृष रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 71 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान अंगकृष रघुवंशी ने महज 46 गेंदों पर सात चौके और तीन छक्के लगाए. अंगकृष रघुवंशी के अलावा रिंकू सिंह ने नाबाद 49 रन बनाए.

दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को भुवनेश्‍वर कुमार ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से भुवनेश्‍वर कुमार, जोश हेज़लवुड और रसिख सलाम डार ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. भुवनेश्‍वर कुमार, जोश हेज़लवुड और रसिख सलाम डार के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 193 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बोर्ड पर जड़ दिए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 19.1 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से घातक सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने सबसे ज्यादा नाबाद 105 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान विराट कोहली ने महज 60 गेंदों पर चौके और तीन छक्के लगाए. विराट कोहली के अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 39 रन बटोरे.

वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को कार्तिक त्यागी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से कार्तिक त्यागी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. कार्तिक त्यागी के अलावा सुनील नारायण ने एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी: 192/4, 20 ओवर (अजिंक्य रहाणे 19 रन, फिन एलन 18 रन, अंगकृष रघुवंशी 71 रन, कैमरून ग्रीन 32 रन और रिंकू सिंह नाबाद 49 रन.)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी: (भुवनेश्‍वर कुमार 1 विकेट, जोश हेज़लवुड 1 विकेट और रसिख सलाम डार 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी: 194/4, 19.1 ओवर (जैकब बेथेल 15 रन, विराट कोहली नाबाद 105 रन, देवदत्त पडिक्कल 39 रन, रजत पाटीदार 11 रन, टिम डेविड 2 रन और जितेश शर्मा नाबाद 8 रन.)

कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी: (कार्तिक त्यागी 3 विकेट और सुनील नारायण 1 विकेट).

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.