Tamil Nadu Shocker: बच्चों के यौन शोषण के आरोपी दिव्यांग व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, 2 नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार

Tamil Nadu Shocker: तमिलनाडु के तिरुची जिले में बच्चों के कथित यौन शोषण के आरोपी एक दिव्यांग व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिग लड़कों समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. मृतक की पहचान 35 वर्षीय विनोद कुमार के रूप में हुई है, जिसकी हत्या कथित तौर पर स्थानीय युवकों ने की थी. Tamil Nadu Road Accident: तमिलनाडु के तिरुपुर में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर; पुलिस कांस्टेबल सहित 6 लोगों की मौत

पुलिस के अनुसार, विनोद कुमार तिरुवनैक्कोइल इलाके के पास भीख मांगकर जीवन यापन करता था और श्रीरंगम मंदिर क्षेत्र के आसपास रहता था. जांच में सामने आया है कि उस पर कई नाबालिग लड़कों के साथ यौन शोषण करने के आरोप थे.

पुलिस जांच के मुताबिक, मार्च महीने में विनोद कथित तौर पर तीन नाबालिग लड़कों को ईंट भट्ठे के पास सुनसान इलाके में ले गया था, जहां उसने उनके साथ यौन शोषण किया. यह मामला बाद में स्थानीय युवकों के एक समूह को पता चला, जिसके बाद विवाद बढ़ गया.

आरोप है कि गुस्साए युवकों ने विनोद पर बड़े पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने और ईंट भट्ठे के पास दफनाने की कोशिश की गई. मामले का खुलासा तब हुआ जब 4 मई को इलाके में मानव खोपड़ी और जांघ की हड्डियां बरामद हुईं. बताया जा रहा है कि आवारा कुत्ते अवशेषों को बाहर खींच लाए थे.

पुलिस ने बताया कि विनोद के लापता होने के बाद उसके माता-पिता ने अप्रैल में श्रीरंगम पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के दौरान पुलिस को तीन युवकों और दो नाबालिगों की संलिप्तता का पता चला.

पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वयस्क आरोपियों को तिरुची सेंट्रल जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिगों को तंजावुर के किशोर गृह में भेजा गया है. पुलिस एक अन्य लड़के की भी तलाश कर रही है, जिसका इस मामले से संबंध होने की आशंका है.