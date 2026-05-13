Tamil Nadu Road Accident: तमिलनाडु के तिरुपुर में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर; पुलिस कांस्टेबल सहित 6 लोगों की मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Tamil Nadu Road Accident: तमिलनाडु (Tamil Nadu) के तिरुपुर जिले (Tiruppur District) में वेल्लाकोविल के पास बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा (Horrific Road Accident) हुआ. करूर नेशनल हाईवे (Karur National Highway) पर स्थित एक पुलिस चेकपोस्ट के पास हुई इस दुर्घटना में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब अधिकारी सड़क के बीच में लगे डिवाइडर से टकराए एक ट्रक को हटाने और मार्ग साफ करने का प्रयास कर रहे थे. यह भी पढ़ें: Karnataka Bus Fire Video: कर्नाटक के विजयपुरा में भीषण सड़क हादसा, बस और बाइक की टक्कर में दोनों में लगी आग

हादसे का घटनाक्रम

पुलिस कांस्टेबल रविचंद्रन घटना के समय ट्रक चालक के साथ सड़क से मलबा हटाने के काम में मदद कर रहे थे. तभी करूर नेशनल हाईवे पर उसी दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई और खड़े ट्रक से जबरदस्त तरीके से टकरा गई.

टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में कांस्टेबल रविचंद्रन, ट्रक चालक और कार में सवार चार अन्य लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया.

जांच और पहचान की प्रक्रिया

बचाव कर्मियों ने क्षतिग्रस्त वाहनों से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल भेज दिया है. पुलिस फिलहाल मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया में जुटी है.

प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण कार की अत्यधिक गति (Overspeeding) बताई जा रही है. हालांकि, वेल्लाकोविल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अन्य सभी संभावित पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. यह भी पढ़ें: Telangana Bus Accident: तेलंगाना के सूर्यपेट में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 16 यात्री घायल; VIDEO

तमिलनाडु सड़क दुर्घटना

यातायात और स्थानीय प्रभाव

इस दुखद घटना के बाद नेशनल हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा. अधिकारियों ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया, जिसके बाद सामान्य यातायात बहाल हो सका. ऑन-ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की मौत से विभाग और स्थानीय निवासियों में शोक की लहर है.