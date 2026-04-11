Telangana Bus Accident: तेलंगाना के सूर्यपेट में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 16 यात्री घायल; VIDEO

(Photo credits File)

Telangana Bus Accident Video: तेलंगाना के सूर्यपेट जिले के कोडाद बाईपास (राष्ट्रीय राजमार्ग-65) पर शनिवार, 11 अप्रैल 2026 की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के एलुरु जा रही एक निजी ट्रैवल्स बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

बीएस में 36 लोग थे सवार

रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना के समय बस में कुल 36 यात्री सवार थे। बस कोडाद के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। शुरुआती खबरों में यह आशंका जताई जा रही है कि दुर्घटना का मुख्य कारण बस चालक को झपकी आना (dozing off at the wheel) हो सकता है. यह भी पढ़े: Andhra Pradesh Road Accident: आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने यात्रियों से भरे ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, 1 की मौत, कई घायल; Disturbing Video

सूर्यपेट में भीषण सड़क हादसा

VIDEO | Telangana: Over 16 injured after private bus collides with truck on Hyderabad-Eluru highway near Suryapet's Kodada. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/xmtGpp39BT — Press Trust of India (@PTI_News) April 11, 2026

तत्काल राहत और बचाव

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से सभी 16 घायलों को तुरंत कोडाद स्थित सरकारी सामान्य अस्पताल (Government General Hospital) पहुंचाया गया। अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है।

पुलिस जांच जारी

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सामान्य करने का प्रयास किया। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके, हाईवे पर होने वाले ऐसे हादसों ने एक बार फिर रात के समय लंबी दूरी की बसों के संचालन और ड्राइवरों की थकान जैसे सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं,

प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर के दौरान सावधान रहें और किसी भी तरह की लापरवाही दिखने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें,