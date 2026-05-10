Supriya Sule Car Accident: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सुप्रिया सुले की कार को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में बाल-बाल बचीं
MP Supriya Sule

Supriya Sule Car Accident: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले शनिवार, 9 मई 2026 को एक सड़क हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गईं. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी कार को किनारे से टक्कर मार दी. राहत की बात यह है कि इस घटना में सुप्रिया सुले और उनके साथ मौजूद स्टाफ को कोई चोट नहीं आई है और सभी सुरक्षित हैं.

लापरवाही से वाहन चलाने का मामला

यह घटना उस समय हुई जब सुप्रिया सुले पुणे से मुंबई की ओर जा रही थीं. सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस घटना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि वाहन संख्या (GJ13CF5257) ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उनकी कार को टक्कर मारी. सुले ने इस अनुभव को 'खौफनाक' बताते हुए सड़क पर बढ़ती लापरवाही पर चिंता व्यक्त की. यह भी पढ़े:  Samruddhi Expressway Car Accident: मुंबई-नागपूर समृद्धी एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, नींद की झपकी से बेकाबू हुई कार, मां-बेटे की दर्दनाक मौत

सुप्रिया सुले की कार का एक्सीडेंट

सीटबेल्ट ने बचाई जान

सुप्रिया सुले ने अपनी सुरक्षा का श्रेय सीटबेल्ट को दिया है. उन्होंने लिखा, "यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं - दूसरों की लापरवाही भी जान जोखिम में डाल सकती है. सौभाग्य से, मैंने सीटबेल्ट पहनी हुई थी और हम सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं." उन्होंने जनता से जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने और तेज गति व लापरवाही से बचने की अपील की, क्योंकि इससे अनगिनत जानें खतरे में पड़ जाती हैं.

सड़क सुरक्षा की मुखर समर्थक

सड़क सुरक्षा सुप्रिया सुले के लिए एक व्यक्तिगत और संवेदनशील विषय रहा है. सितंबर 2022 में उनके करीबी मित्र और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. उस घटना के बाद से सुले लगातार सड़क सुरक्षा और सीटबेल्ट पहनने की अनिवार्यता के बारे में जागरूकता अभियान चलाती रही हैं. आज के हादसे ने एक बार फिर हाइवे पर सुरक्षा मानकों के महत्व को रेखांकित किया है.

जांच और सुरक्षा की स्थिति

हादसे के बाद सांसद के काफिले और स्थानीय पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. एक्सप्रेसवे पर मौजूद सुरक्षा कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों के जरिए टक्कर मारने वाले वाहन की जांच की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि सुप्रिया सुले सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गई हैं, लेकिन इस घटना ने एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अनियंत्रित गति और ओवरटेकिंग की समस्या पर फिर से बहस छेड़ दी है.