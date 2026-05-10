CSK vs LSG, IPL 2026 53rd Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से रौंदा, उर्विल पटेल ने खेली ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Chennai Super Kings Cricket Team vs Lucknow Super Giants Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 53rd Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 53वां मुकाबला आज यानी 10 मई को चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (CSK vs LSG) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को पांच विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने इस सीजन में अपनी छठवीं जीत हासिल कर ली हैं. इस सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के हाथों में है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: RCB vs MI, IPL 2026 54th Match Live Score Update: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा हैं रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Chennai Super Kings Cricket Team vs Lucknow Super Giants Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 203 रन बनाए. लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से जोश इंग्लिस ने सबसे ज्यादा 85 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान जोश इंग्लिस ने महज 33 गेंदों पर 10 चौके और छह छक्के लगाए. जोश इंग्लिस के अलावा शाहबाज अहमद ने नाबाद 43 रन बनाए.

दूसरी तरफ, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को अंशुल कंबोज ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से जेमी ओवरटन और अंशुल कंबोज ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. जेमी ओवरटन और अंशुल कंबोज के अलावा नूर अहमद ने एक विकेट चटकाए. चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 204 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बोर्ड पर जड़ दिए. चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम ने 19.2 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. चेन्नई सुपरकिंग्स की तरफ से उर्विल पटेल ने सबसे ज्यादा 65 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान उर्विल पटेल ने महज 23 गेंदों पर दो चौके और आठ छक्के लगाए. उर्विल पटेल के अलावा कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने 42 रन बटोरे.

वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को दिग्वेश सिंह राठी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से दिग्वेश सिंह राठी और शाहबाज अहमद ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. दिग्वेश सिंह राठी और शाहबाज अहमद के अलावा आवेश खान ने एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी: 203/8, 20 ओवर (मिशेल मार्श 10 रन, जोश इंग्लिस 85 रन, निकोलस पूरन 1 रन, ऋषभ पंत 15 रन, एडेन मार्कराम 6 रन, अक्षत रघुवंशी 18 रन, हिम्मत सिंह 17 रन, शाहबाज अहमद नाबाद 43 रन, मोहम्मद शमी 0 रन और आवेश खान रन.)

चेन्नई सुपरकिंग्स की गेंदबाजी: (अंशुल कंबोज 3 विकेट, नूर अहमद 1 विकेट और जेमी ओवरटन 3 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

चेन्नई सुपरकिंग्स की बल्लेबाजी: 208/5, 19.2 ओवर (संजू सैमसन 28 रन, रुतुराज गायकवाड़ 42 रन, उर्विल पटेल 65 रन, कार्तिक शर्मा 20 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 10 रन, शिवम दुबे नाबाद 15 रन और प्रशांत वीर नाबाद 17 रन.)

लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी: (दिग्वेश सिंह राठी 2 विकेट, शाहबाज अहमद 2 विकेट और आवेश खान 1 विकेट, विकेट).

नोट: चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.