Ulhasnagar Shocker: उल्हासनगर में दिल दहला देने वाली घटना, अंतरजातीय विवाह विवाद में युवक पर जानलेवा हमला

प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Credits: IANS)

Ulhasnagar Shocker: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एक पेट्रोल पंप के पास सरेआम एक युवक पर उसके साले ने चाकू से हमला कर दिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हमला अंतरजातीय विवाह से उपजे पारिवारिक विवाद के कारण किया गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और घायल युवक का मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पेट्रोल पंप पर हुआ हमला

यह घटना उल्हासनगर के कैंप 5 इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुई. पीड़ित की पहचान नागेश चव्हाण के रूप में हुई है. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, नागेश जब अपने काम से घर लौट रहा था, तभी आरोपी शकील खान ने अपने एक साथी के साथ उसे रास्ते में रोका. दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद शकील ने गुस्से में आकर नागेश के पेट में चाकू घोंप दिया. यह भी पढ़े: Mumbai Shocker: मुंबई में युवक की शर्मनाक करतूत, 19 वर्षीय युवती को व्हाट्सऐप पर अश्लील वीडियो भेजकर यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार; VIDEO

अस्पताल में भर्ती और पुलिस कार्रवाई

हमले के बाद नागेश को तुरंत स्थानीय सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मुंबई के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुख्य आरोपी शकील खान की गिरफ्तारी हुई है या नहीं.

विवाद की मुख्य वजह

सूत्रों के अनुसार, इस खूनी संघर्ष की जड़ में अंतरजातीय विवाह है. बताया जा रहा है कि नागेश की बहन ने अपनी पसंद से समुदाय के बाहर शादी की थी, जिससे शकील खान नाराज था. इसी रंजिश के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस अब इस मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है.

ठाणे में बढ़ती आपराधिक घटनाएं

ठाणे जिले में पिछले कुछ दिनों में चाकूबाजी की यह अकेली घटना नहीं है. हाल ही में ठाणे रेलवे स्टेशन के पास 20 वर्षीय विशाल पाटेकर की हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था. इसके अलावा, मुुलुंड में भी एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध प्रेम प्रसंग के चलते चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी.

इन बढ़ती वारदातों ने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस प्रशासन का कहना है कि वे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और गश्त बढ़ाई जा रही है.