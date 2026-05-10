RCB vs MI, IPL 2026 54th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हराया, क्रुणाल पांड्या ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Mumbai Indians Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 54th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 54वां मुकाबला 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस (RCB vs MI) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने मुंबई इंडियंस को दो विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस सीजन में अपनी सातवीं जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है, जबकि मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: RCB vs MI, IPL 2026 54th Match Scorecard: रायपुर में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने रखा 167 रनों का टारगेट, तिलक वर्मा ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Mumbai Indians Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 28 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद नमन धीर और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 110 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 166 रन बनाए. मुंबई इंडियंस की तरफ से तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 57 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान तिलक वर्मा ने महज 42 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. तिलक वर्मा के अलावा नमन धीर ने 47 रन बनाए.

दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को भुवनेश्वर कुमार ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. भुवनेश्वर कुमार के अलावा जोश हेज़लवुड, रसिख सलाम डार और रोमारियो शेफर्ड ने एक-एक विकेट चटकाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 167 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का आगाज बेहद ही निराशाजनक रहा और टीम के घातक सलामी बल्लेबाज विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 20 ओवर में आठ विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से क्रुणाल पांड्या ने सबसे ज्यादा 73 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान क्रुणाल पांड्या ने महज 46 गेंदों पर चार चौके और पांच छक्के लगाए. क्रुणाल पांड्या के अलावा सलामी बल्लेबाज जैकब बेथेल ने 27 रन बटोरे.

वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम को दीपक चहर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. मुंबई इंडियंस की ओर से कॉर्बिन बॉश ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए. कॉर्बिन बॉश के अलावा दीपक चहर ने दो विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी: 166/7, 20 ओवर (रोहित शर्मा 22 रन, रयान रिकेल्टन 2 रन, नमन धीर 47 रन, सूर्यकुमार यादव 0 रन, तिलक वर्मा 57 रन, विल जैक्स 10 रन, राज अंगद बावा 16 रन, कॉर्बिन बॉश नाबाद 5 रन और दीपक चहर 1 रन, जसप्रीत बुमराह रन और एएम ग़ज़नफ़र रन.)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी: (भुवनेश्वर कुमार 4 विकेट, रसिख सलाम डार 1 विकेट, रोमारियो शेफर्ड 1 विकेट और जोश हेज़लवुड 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी: 167/8, 20 ओवर (विराट कोहली 0 रन, जैकब बेथेल 27 रन, देवदत्त पडिक्कल 12 रन, रजत पाटीदार 8 रन, क्रुणाल पांड्या 73 रन, जितेश शर्मा 18 रन, टिम डेविड 0 रन, रोमारियो शेफर्ड 4 रन, रसिख सलाम डार नाबाद 3 रन और भुवनेश्वर कुमार नाबाद 7 रन.)

मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी: (दीपक चहर 1 विकेट, कॉर्बिन बॉश 4 विकेट, एएम ग़ज़नफ़र 1 विकेट और राज बावा 1 विकेट).

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.