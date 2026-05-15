Etah Viral Video: एटा में बुजुर्ग महिला की बहादुरी, लुटेरों ने नाले में फेंका और बेरहमी से पीटा; फिर भी नहीं छोड़ा अपना पर्स

एटा में बुजुर्ग महिला की बहादुरी (Photo Credits: X)

एटा, 15 मई: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के एटा जिले (Etah) से साहस और जीवटता की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एक बुजुर्ग महिला (Elderly Woman) ने लुटेरों के सामने घुटने टेकने के बजाय उनका डटकर मुकाबला किया. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral) हो रहे एक सीसीटीवी (CCTV) फुटेज में देखा जा सकता है कि बदमाशों ने महिला के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं, लेकिन महिला ने अंत तक अपना पर्स नहीं छोड़ा. महिला के इस कड़े विरोध के आगे लुटेरों के हौसले पस्त हो गए और उन्हें खाली हाथ भागना पड़ा. यह भी पढ़ें: अहमदाबाद में बड़ी चोरी: ज्वेलरी शोरूम की कर्मचारी ने उड़ाया ₹1.66 करोड़ का सोना, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात (Watch Viral Video)

सीसीटीवी में कैद हुई बर्बरता

वायरल वीडियो में घटना की भयावहता साफ नजर आ रही है. बदमाशों ने महिला से पर्स छीनने के लिए उन्हें बार-बार जमीन पर पटका और घसीटा. हद तो तब हो गई जब लुटेरों ने बुजुर्ग महिला को पास के एक गंदे नाले में फेंक दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि नाले में गिरने के बाद भी बदमाश उन्हें बेरहमी से लातों से कुचल रहे हैं, लेकिन महिला ने पूरी ताकत से अपने पर्स को पकड़े रखा.

उत्तर प्रदेश के एटा में एक बुज़ुर्ग महिला ने बहादुरी से लुटेरों का मुकाबला किया

In UP's Etah, an elderly woman was brutally attacked - hurled into a filthy sewer line, slammed and tossed across the ground again and again, mercilessly stomped on. Yet through it all, she refused to let go of her purse. Defeated by the sheer bravery, attackers finally gave up. pic.twitter.com/V2Eg0lbX84 — Piyush Rai (@PiyushRaiUP65) May 15, 2026

दिनांक 06/07.05.26 की रात्रि में थाना जैथरा क्षेत्रांतर्गत दो अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा एक महिला से बैग छीनने का प्रयास किया गया था, प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी अलीगंज श्री राजेश सिंह द्वारा दी गई बाइट।… pic.twitter.com/xdurdkoVjm — Etah Police (@Etahpolice) May 14, 2026

लुटेरों को भागने पर किया मजबूर

आमतौर पर ऐसी घटनाओं में लोग डरकर अपना सामान दे देते हैं, लेकिन इस बुजुर्ग महिला की हिम्मत ने लुटेरों को चौंका दिया. बार-बार किए गए शारीरिक हमले और प्रताड़ना के बावजूद जब महिला ने पर्स नहीं छोड़ा, तो लुटेरों को लगा कि वे पकड़े जा सकते हैं. अंततः, महिला के कड़े प्रतिरोध के कारण बदमाश मौके से फरार हो गए.

पुलिस की कार्रवाई और तलाश

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एटा पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है.