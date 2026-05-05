हरियाणा सड़क हादसा: KMP एक्सप्रेसवे पर पुलिस की SUV दुर्घटनाग्रस्त, यूपी पुलिस के 4 जवानों सहित 5 की मौत

सड़क हादसा, हरियाणा (Photo Credits: File Image)

नूंह, 5 मई: हरियाणा (Haryana) के नूंह जिले (Nuh District) में मंगलवार सुबह कुंडली-मानेसर-पलवल (Kundli-Manesar-Palwal) (KMP) एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार एसयूवी (SUV) के दुर्घटनाग्रस्त होने से उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) के चार कर्मियों सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों के अनुसार, पुलिस टीम जालौन जिले (Jalaun District) से एक अपहरण मामले की गुत्थी सुलझाकर वापस लौट रही थी, तभी यह हादसा टोल प्लाजा के पास हुआ. यह भी पढ़ें: Karnataka: हावेरी में धू-धू कर जली KSRTC की 'पल्लिकी' बस; ड्राइवर की सूझबूझ से बची 17 यात्रियों की जान (Watch Video)

हादसे का विवरण और शिकार

मृतकों में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के दो उप-निरीक्षक (Sub-Inspectors) और दो कांस्टेबल शामिल हैं. उनके साथ पंजाब का एक नागरिक भी वाहन में सवार था, जिसने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. यह दुर्घटना सुबह करीब 10:30 बजे तावडू सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धुलावत टोल प्लाजा के पास हुई.

तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग बनी वजह?

शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि तेज रफ्तार के कारण एसयूवी अनियंत्रित हो गई थी. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, चालक ने एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिस दौरान गाड़ी आगे चल रहे एक भारी वाहन से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार सभी पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया.

जांच और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी गई है. जांचकर्ता अब हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए गति, सड़क की स्थिति और चालक की मानवीय चूक जैसे कारकों की जांच कर रहे हैं. अधिकारियों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर पीड़ितों के परिवारों को सूचित किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: UP Road Accident: अंबेडकरनगर में पहले दो बाइक टकराईं, फिर मदद करने जुटे लोगों को कार ने रौंदा; 8 की मौत (Watch Video)

एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा की चिंता

KMP एक्सप्रेसवे हरियाणा और एनसीआर (NCR) क्षेत्र में तेज गति से आवागमन के लिए बनाया गया है. हालांकि, ऐसे हाई-स्पीड कॉरिडोर पर होने वाले हादसों में मृत्यु दर काफी अधिक रहती है. यह हालिया घटना एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा, चालक व्यवहार और यातायात नियमों के प्रवर्तन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.