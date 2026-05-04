UP Road Accident: अंबेडकरनगर में पहले दो बाइक टकराईं, फिर मदद करने जुटे लोगों को कार ने रौंदा; 8 की मौत (Watch Video)

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

अंबेडकरनगर, 4 मई: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अंबेडकरनगर जिले (Ambedkar Nagar) में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे (Devastating Road Accident) ने पूरे इलाके को दहला दिया. जलालपुर–अकबरपुर रोड (Jalalpur–Akbarpur Road) पर अशरफपुर भुआ गांव (Ashrafpur Bhua Village) के पास हुए इस हादसे में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस के अनुसार, यह त्रासदी दो चरणों में हुई, जहाँ घायलों की मदद करने जुटे लोग ही काल के गाल में समा गए. यह भी पढ़ें: Mau Highway Accident: मऊ में दर्दनाक सड़क हादसा, बेटी की शादी से लौट रहे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत; पालतू कुत्ते ने भी गंवाई जान

दो चरणों में हुई दर्दनाक घटना

हादसे की शुरुआत रविवार रात करीब 11 बजे हुई, जब अशरफपुर इलाके के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और वहां से गुजर रहे राहगीर तुरंत घायलों की मदद के लिए मौके पर जमा हो गए.

मदद करने वालों पर काल बनकर टूटी कार

जब लोग घायल बाइक सवारों को अस्पताल पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे, तभी जलालपुर की ओर से आ रही एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कार भीड़ में जा घुसी. कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को बुरी तरह रौंद दिया। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया. दो अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों ने उच्च केंद्र में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) तेजवीर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बाइक दुर्घटना के बाद भीड़ जुटने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ. उन्होंने बताया कि सभी 8 मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और यातायात बहाल कराया.

अंबेडकर नगर में भीषण सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत

Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh: 8 people died in a road accident in Ambedkar Nagar Additional Superintendent of Police (East) Tejveer Singh says, "On 3 May, around 11:30 at night, in the Jalalpur police station area, on the Jalalpur–Akbarpur road near Asharpur Bhuma Bhatthe,… pic.twitter.com/qCmIH2AMfe — IANS (@ians_india) May 4, 2026

सिद्धार्थनगर: रील बनाने के चक्कर में एक बच्चे की मौत

इसी बीच, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से भी एक दुखद खबर सामने आई है. शनिवार को एक पुरानी पानी की टंकी पर सोशल मीडिया रील बनाने चढ़े पांच बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो गया. टंकी की सीढ़ियां टूटने से 13 वर्षीय सिद्धार्थ, 14 वर्षीय गोलू और 11 वर्षीय सन्नी 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़े. इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं.

बाकी दो बच्चे पूरी रात टंकी के ऊपर फंसे रहे, जिन्हें रविवार सुबह भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया.