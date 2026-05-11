Nagaland State Lottery Sambad Result Today 8 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी 'डियर क्लोवर मंडे' के नतीजे आज रात 8 बजे होंगे जारी, यहां देखें विजेताओं की सूची

Nagaland State Lottery Sambad Result Today 8 PM Live: नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय ने आज, 11 मई 2026 को रात 8:00 बजे अपनी लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी 'डियर क्लोवर मंडे' (Dear Clover Monday) के परिणामों की घोषणा कर दी है. राज्य की दैनिक त्रि-स्तरीय लॉटरी प्रणाली में यह शाम का सबसे प्रतीक्षित ड्रा है. आज के इस लकी ड्रा में हजारों प्रतिभागियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें मुख्य आकर्षण 1 करोड़ रुपये का भव्य प्रथम पुरस्कार है.

आज के ड्रा का विवरण

नागालैंड स्टेट लॉटरी रोजाना तीन समय पर ड्रा आयोजित करती है. सोमवार के कार्यक्रम में दोपहर 1:00 बजे 'डियर राइज मंडे', शाम 6:00 बजे 'डियर लीजेंड मंडे' और रात 8:00 बजे 'डियर क्लोवर मंडे' शामिल है. मात्र 6 रुपये के टिकट मूल्य वाली यह लॉटरी अपनी समावेशी पुरस्कार श्रेणियों के लिए जानी जाती है, जिससे जैकपॉट के अलावा भी कई प्रतिभागियों को इनाम जीतने का मौका मिलता है.

विजेता और पुरस्कार राशि का दावा

लॉटरी अधिकारियों ने विजेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. विजेताओं को अपने मूल टिकट (Original Ticket) को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि फटे या क्षतिग्रस्त टिकटों को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अमान्य घोषित किया जा सकता है.

छोटे पुरस्कार: 10,000 रुपये तक की इनामी राशि का दावा अधिकृत लॉटरी एजेंटों के माध्यम से किया जा सकता है.

बड़ा इनाम: 1 करोड़ रुपये के जैकपॉट या अन्य बड़ी राशियों के लिए विजेताओं को ड्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय में अपना दावा फॉर्म जमा करना होगा.

पारदर्शिता और नियम

'डियर' लॉटरी श्रृंखला नागालैंड में कानूनी रूप से अधिकृत और विनियमित है. आज का ड्रा सरकारी अधिकारियों की सख्त निगरानी में कोहिमा में संपन्न हुआ. विभाग यह सुनिश्चित करता है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे. प्रतिभागी आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी गजट में अपना टिकट नंबर देख सकते हैं.

विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे इनाम राशि का दावा करने के लिए निर्धारित समय सीमा और नियमों का पालन करें ताकि उनकी पुरस्कार राशि सुरक्षित रहे.