Nagaland Dear Lottery Sambad Result 2026: नागालैंड डियर लॉटरी ‘राइज मंडे’ के नतीजे घोषित, यहां देखें लकी ड्रा विजेताओं की लिस्ट

Nagaland Dear Lottery Sambad Result 2026: नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय ने आज, 27 अप्रैल को 'डियर राइज़ मंडे' (Dear Rise Monday) साप्ताहिक लॉटरी के ड्रा के परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. दोपहर 1 बजे आयोजित इस ड्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. यह लॉटरी भारत की सबसे लोकप्रिय और कानूनी लॉटरी प्रणालियों में से एक मानी जाती है, जो अपनी पारदर्शिता और भारी इनामी राशि के लिए जानी जाती है.

1 करोड़ रुपये का पहला इनाम

आज के ड्रा का मुख्य आकर्षण 1 करोड़ रुपये का पहला इनाम है. मात्र 6 रुपये के टिकट पर मिलने वाला यह लाइफ-चेंजिंग प्राइज पूल इस लॉटरी को आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता है. जो प्रतिभागी आज के इस भाग्यशाली ड्रा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट nagalandlotteries.com पर जाकर अपने टिकट नंबर का मिलान कर सकते हैं. यह भी पढ़े: Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड Dear Dwarka Monday लॉटरी का रिजल्ट जारी, देखें सट्टा मटका स्टाइल गेम का पूरा विनर चार्ट

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सोमवार के तीन बड़े ड्रा

नागालैंड राज्य लॉटरी विभाग रोजाना तीन बार ड्रा आयोजित करता है. सोमवार के लिए निर्धारित कार्यक्रम इस प्रकार है:

दोपहर 1:00 बजे: डियर राइज़ मंडे (परिणाम जारी) शाम 6:00 बजे: डियर राइज़ मंडे (सांध्य ड्रा) रात 8:00 बजे: डियर क्लोवर इवनिंग

पुरस्कार राशि का दावा कैसे करें?

विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट को सुरक्षित रखें और आधिकारिक परिणामों से मिलान जरूर करें. ध्यान रखें कि पुरस्कार का दावा ड्रा की तारीख के 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है.

10,000 रुपये से अधिक की इनामी राशि के लिए विजेताओं को अपना मूल टिकट, दो पासपोर्ट साइज फोटो और अपने सरकारी पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड की कॉपी) के साथ निदेशालय में आवेदन करना होगा.

सुरक्षा और सावधानी

नागालैंड राज्य लॉटरी की स्थापना 1972 में हुई थी और यह राज्य के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है. किसी भी प्रकार के फ्रॉड या घोटाले से बचने के लिए, प्रतिभागियों को केवल अधिकृत रिटेल एजेंटों से ही टिकट खरीदने की सलाह दी जाती है. आप अपना रिजल्ट 'लॉटरी संवाद' (Lottery Sambad) के माध्यम से भी देख सकते हैं जो दोपहर के ड्रा के तुरंत बाद उपलब्ध करा दिया जाता है.