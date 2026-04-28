Nagaland State Lottery Result April 28 2026: कौन होगा मालामाल? दोपहर 1 बजे घोषित होंगे नागालैंड 'डियर शाइन ट्यूजडे' लॉटरी के नतीजे, यहां देखें विजेताओं के नाम लाइव

Nagaland State Lottery Result April 28 2026: नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय आज, 28 अप्रैल को अपनी लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी 'डियर शाइन ट्यूजडे' (Dear Shine Tuesday) के परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. दोपहर 1 बजे होने वाला यह ड्रा "डियर" सीरीज की सबसे चर्चित लॉटरी में से एक है, जिसमें देश भर से लोग हिस्सा लेते हैं. मात्र 6 रुपये के टिकट मूल्य वाली इस लॉटरी का मुख्य आकर्षण 1 करोड़ रुपये का प्रथम पुरस्कार है.

पारदर्शी प्रक्रिया और पुरस्कार वितरण

डियर शाइन ट्यूजडे लॉटरी अपने बहु-स्तरीय पुरस्कार प्रणाली के लिए जानी जाती है. जहाँ एक भाग्यशाली विजेता को 1 करोड़ रुपये का जैकपॉट मिलता है, वहीं अन्य विजेताओं के लिए भी विभिन्न श्रेणियों में आकर्षक नकद पुरस्कार रखे गए हैं. यह पूरी प्रक्रिया सरकारी देखरेख में कोहिमा के पी.आर. हिल जंक्शन पर आयोजित की जाती है, ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे.

कब और कहाँ देखें परिणाम?

लॉटरी के परिणाम आमतौर पर दोपहर 1:00 बजे के तुरंत बाद घोषित किए जाते हैं. प्रतिभागी अपने टिकट नंबरों का मिलान नागालैंड लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट और 'लॉटरी संवाद' जैसे अधिकृत पोर्टल्स पर कर सकते हैं. इसके अलावा, परिणाम घोषित होने के समय इसका सीधा प्रसारण (Live Streaming) भी ऑनलाइन उपलब्ध रहता है, जिससे लोग रीयल-टाइम में अपडेट पा सकते हैं.

विजेताओं के लिए जरूरी निर्देश

यदि आपका टिकट नंबर विजेता सूची में आता है, तो विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं. विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने भौतिक टिकट (Physical Ticket) को सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के रखें. आधिकारिक नियमों के अनुसार, विजेताओं को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपने पुरस्कार का दावा करना अनिवार्य है.

नागालैंड लॉटरी का साप्ताहिक चक्र

डियर शाइन ट्यूजडे नागालैंड की दैनिक 1 बजे वाली लॉटरी श्रृंखला का हिस्सा है. इस श्रृंखला में सोमवार को 'डियर राइज' और बुधवार को 'डियर स्पार्क' जैसी अन्य लोकप्रिय लॉटरी शामिल हैं. आपको बता दें कि भारत के 13 राज्यों में लॉटरी कानूनी रूप से वैध है, जिनमें नागालैंड भी शामिल है. यहाँ का लॉटरी सिस्टम पूरी तरह से विनियमित है, जिससे यह आम जनता के बीच भरोसेमंद बना हुआ है.

डिस्क्लेमर: लॉटरी में वित्तीय जोखिम शामिल होता है और इसकी लत लग सकती है. कृपया अपनी जिम्मेदारी पर ही खेलें. यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है.