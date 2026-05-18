School Summer Holidays 2026 State-Wise List: भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

School Summer Holidays 2026 State-Wise List: भारत के अधिकांश हिस्सों में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी (Scorching Heat) के थपेड़ों को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों (State Governments) और शिक्षा विभागों (Education Departments) ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों (Summer Vacation 2026) का ऐलान कर दिया है. उत्तर और मध्य भारत के कई जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. इस साल अत्यधिक गर्मी के चलते अलग-अलग राज्यों में 31 से लेकर 57 दिनों तक के अनिवार्य अवकाश घोषित किए गए हैं. यह भी पढ़ें: School Holiday on May 1, 2026: क्या 1 मई को बंद रहेंगे स्कूल? बुद्ध पूर्णिमा, मजदूर दिवस और महाराष्ट्र-गुजरात दिवस का संयोग

बढ़ते तापमान को देख राज्य सरकारों ने उठाए कदम

देशभर में चल रही तीव्र हीटवेव और गर्म हवाओं (लू) के कारण क्षेत्रीय प्रशासन मौसम विभाग (IMD) की रिपोर्टों पर लगातार नजर रख रहा है. पूर्ण अवकाश की घोषणा करने से पहले कई राज्यों ने एहतियात के तौर पर स्कूलों के समय में बदलाव करते हुए सुबह की शिफ्ट (Early Morning Classes) लागू की थी. अब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अधिकांश राज्यों ने पूरी तरह से छुट्टी के आदेश दे दिए हैं.

प्रमुख राज्यों में छुट्टियों का पूरा शेड्यूल (State-Wise List):

दिल्ली-एनसीआर: दिल्ली शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 11 मई से 30 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की है. दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूल अब 1 जुलाई 2026 को नियमित रूप से खुलेंगे.

दिल्ली शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 11 मई से 30 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की है. दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूल अब 1 जुलाई 2026 को नियमित रूप से खुलेंगे. उत्तर प्रदेश: यूपी में सरकारी और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल 20 मई से 15 जून 2026 तक बंद रहेंगे. इससे पहले लखनऊ, नोएडा और प्रयागराज जैसे बड़े केंद्रों में स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7:30 से दोपहर 12:00 बजे तक किया गया था.

यूपी में सरकारी और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल 20 मई से 15 जून 2026 तक बंद रहेंगे. इससे पहले लखनऊ, नोएडा और प्रयागराज जैसे बड़े केंद्रों में स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7:30 से दोपहर 12:00 बजे तक किया गया था. बिहार: बिहार के शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी के चरम दौर से बच्चों को बचाने के लिए 1 जून से 20 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित किया है। वर्तमान में पटना सहित कई जिलों में कक्षाएं सुबह 11:30 बजे तक ही संचालित की जा रही हैं.

बिहार के शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी के चरम दौर से बच्चों को बचाने के लिए 1 जून से 20 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित किया है। वर्तमान में पटना सहित कई जिलों में कक्षाएं सुबह 11:30 बजे तक ही संचालित की जा रही हैं. पश्चिम बंगाल: जिलों में जारी लू के प्रकोप को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों (जैसे दार्जिलिंग) को छोड़कर अन्य मैदानी इलाकों में 11 मई 2026 से ही छुट्टियां लागू कर दी हैं, जो 31 मई तक चलेंगी. स्कूल 1 जून को दोबारा खुलेंगे.

जिलों में जारी लू के प्रकोप को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों (जैसे दार्जिलिंग) को छोड़कर अन्य मैदानी इलाकों में 11 मई 2026 से ही छुट्टियां लागू कर दी हैं, जो 31 मई तक चलेंगी. स्कूल 1 जून को दोबारा खुलेंगे. राजस्थान: रेगिस्तानी और शहरी दोनों इलाकों में खतरनाक स्तर पर पहुंचे तापमान को देखते हुए राजस्थान शिक्षा विभाग ने 17 मई से 20 जून 2026 तक के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है.

रेगिस्तानी और शहरी दोनों इलाकों में खतरनाक स्तर पर पहुंचे तापमान को देखते हुए राजस्थान शिक्षा विभाग ने 17 मई से 20 जून 2026 तक के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है. छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में इस साल सबसे पहले और सबसे लंबी छुट्टियों की घोषणा की गई. यहाँ तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण 20 अप्रैल से ही स्कूल बंद कर दिए गए थे, जो 15 जून 2026 तक बंद रहेंगे.

छत्तीसगढ़ में इस साल सबसे पहले और सबसे लंबी छुट्टियों की घोषणा की गई. यहाँ तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण 20 अप्रैल से ही स्कूल बंद कर दिए गए थे, जो 15 जून 2026 तक बंद रहेंगे. हरियाणा: हरियाणा सरकार ने भी उत्तरी मैदानी इलाकों में जारी हीटवेव एडवाइजरी के मद्देनजर 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे एक महीने के लिए स्कूल बंद रखने की तैयारी पूरी कर ली है.

हरियाणा सरकार ने भी उत्तरी मैदानी इलाकों में जारी हीटवेव एडवाइजरी के मद्देनजर 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे एक महीने के लिए स्कूल बंद रखने की तैयारी पूरी कर ली है. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश: इन दोनों नियर-बाय राज्यों में भीषण गर्मी के चलते 24 अप्रैल 2026 से ही शुरुआतीRecess लागू कर दी गई थी, और यहाँ जून के मध्य में स्कूल खुलने की संभावना है. यह भी पढ़ें: Makar Sankranti School Holiday in Maharashtra: महाराष्ट्र के स्कूलों में 14 जनवरी को छुट्टी रहेगी या नहीं? जानें मुंबई-पुणे समेत अन्य शहरों की लेटेस्ट अपडेट

अन्य राज्यों में स्थानीय बदलाव

पूर्ण छुट्टियों के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जिला अधिकारियों को स्थिति के अनुसार निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं. इन राज्यों में अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में या तो कक्षाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है या फिर स्कूल के घंटों को दिन के ठंडे समय (सुबह की शिफ्ट) में स्थानांतरित कर दिया गया है. अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपडेट के लिए स्थानीय स्कूल प्रशासन के संपर्क में रहें.