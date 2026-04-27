School Holiday on May 1, 2026: क्या 1 मई को बंद रहेंगे स्कूल? बुद्ध पूर्णिमा, मजदूर दिवस और महाराष्ट्र-गुजरात दिवस का संयोग

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

School Holiday on May 1, 2026: जैसे-जैसे मई (May) का महीना करीब आ रहा है, छात्र, अभिभावक और कामकाजी पेशेवर 1 मई की छुट्टियों को लेकर उत्सुक हैं. साल 2026 में 1 मई का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस तारीख को कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अवसर एक साथ मिल रहे हैं. इस कारण देश के अधिकांश हिस्सों में स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे.

1 मई को दुनिया भर में 'अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस' (International Workers' Day) या 'मई दिवस' (May Day) के रूप में मनाया जाता है, जो भारत में एक राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) है. इस वर्ष यह दिन और भी खास हो गया है क्योंकि इसी दिन 'बुद्ध पूर्णिमा' भी मनाई जाएगी. भगवान गौतम बुद्ध (Lord Gautama Buddha) के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के इस पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. यह भी पढ़ें: Ram Navami 2026 School Holiday: क्या राम नवमी के मौके पर 26 या 27 मार्च को यूपी, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? जानें लेटेस्ट अपडेट

राज्यों के अनुसार छुट्टी का महत्व

1 मई की छुट्टी का महत्व अलग-अलग राज्यों में उनके क्षेत्रीय इतिहास से भी जुड़ा है:

महाराष्ट्र और गुजरात: 1960 में राज्यों के पुनर्गठन की याद में 1 मई को 'महाराष्ट्र दिवस' और 'गुजरात दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों राज्यों में यह सबसे बड़ी सार्वजनिक छुट्टियों में से एक है.

1960 में राज्यों के पुनर्गठन की याद में 1 मई को 'महाराष्ट्र दिवस' और 'गुजरात दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों राज्यों में यह सबसे बड़ी सार्वजनिक छुट्टियों में से एक है. पंजाब और अन्य राज्य: पंजाब सरकार ने इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, बिहार, असम, झारखंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी मजदूर दिवस पर राजपत्रित अवकाश रहता है.

स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति

जिन राज्यों में 1 मई को राजपत्रित अवकाश घोषित है, वहां सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे. अधिकांश निजी शिक्षण संस्थान भी इसी नियम का पालन करते हैं.. चूंकि 2026 में 1 मई शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए कई परिवारों के लिए यह एक 'लॉन्ग वीकेंड' (Long Weekend) का अवसर भी लेकर आएगा. यह भी पढ़ें: Makar Sankranti School Holiday in Maharashtra: महाराष्ट्र के स्कूलों में 14 जनवरी को छुट्टी रहेगी या नहीं? जानें मुंबई-पुणे समेत अन्य शहरों की लेटेस्ट अपडेट

गर्मी और लू का प्रभाव

छुट्टियों के अलावा, उत्तर और मध्य भारत में बढ़ते तापमान और हीटवेव (Heatwave) को देखते हुए भी कई राज्य सरकारें स्कूलों के समय में बदलाव या समय से पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer Vacation) की घोषणा कर सकती हैं. कुछ राज्यों में भीषण गर्मी के कारण अतिरिक्त छुट्टियों की संभावना भी बनी हुई है.