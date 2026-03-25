Ram Navami 2026 School Holiday: क्या राम नवमी के मौके पर 26 या 27 मार्च को यूपी, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? जानें लेटेस्ट अपडेट

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Ram Navami 2026 School Holiday: देश भर में भगवान राम के जन्मोत्सव 'राम नवमी' को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. साल 2026 में यह त्योहार गुरुवार, 26 मार्च को मनाया जा रहा है. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) घोषित किया गया है. हालांकि, विभिन्न क्षेत्रों में चंद्र कैलेंडर की गणनाओं के कारण छुट्टियों की तारीखों में मामूली बदलाव देखने को मिल रहा है.

UP- दिल्ली में 26 मार्च को अवकाश

दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में 26 मार्च को राम नवमी मनाई जाएगी. शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार, इन राज्यों के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल गुरुवार को बंद रहेंगे. निजी स्कूलों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अवकाश घोषित करें. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम पुष्टि के लिए स्कूल के आधिकारिक नोटिस या मैसेज को जरूर देख लें. यह भी पढ़े: Ram Navami 2026: कब है राम नवमी? जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का समय; अयोध्या में भव्य तैयारी

बिहार-अन्य राज्यों में 27 मार्च को संभव है छुट्टी

क्षेत्रीय परंपराओं और पंचांग गणना में अंतर के कारण बिहार और कुछ अन्य राज्यों में राम नवमी का उत्सव 27 मार्च को मनाया जा सकता है. ऐसे में इन क्षेत्रों के स्कूल 26 मार्च को खुले रह सकते हैं और शुक्रवार, 27 मार्च को अवकाश रख सकते हैं. यह भिन्नता चंद्र मास की तिथियों के उतार-चढ़ाव के कारण आती है, जिसे स्थानीय प्रशासन और शिक्षा बोर्ड अपने अनुसार लागू करते हैं.

अभिभावक-छात्र रखें इन बातों का ध्यान

चूंकि छुट्टियों का निर्णय राज्य शिक्षा बोर्ड और संबंधित संस्थानों द्वारा लिया जाता है, इसलिए कुछ निजी स्कूल अपने आंतरिक शेड्यूल का पालन कर सकते हैं.

अधिकांश राज्यों में 26 मार्च को ही मुख्य सार्वजनिक अवकाश रहेगा.

बैंक और कुछ सरकारी कार्यालय भी संबंधित तिथि के अनुसार बंद रहेंगे.

यदि कोई विशेष परीक्षा निर्धारित है, तो छात्र अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट कर लें.

कुल मिलाकर, 26 मार्च 2026 को राम नवमी के लिए व्यापक रूप से स्कूल अवकाश की उम्मीद है, लेकिन स्थानीय स्तर पर तारीखों में बदलाव की संभावना को नकारा नहीं जा सकता. सटीक जानकारी के लिए स्थानीय जिला प्रशासन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल या वेबसाइट पर नजर रखना श्रेयस्कर होगा.