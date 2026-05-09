MI vs KKR, IPL 2026 52nd Match Scorecard: सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स के सामने रखा 230 रनों का टारगेट, शुभमन गिल ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 52nd Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 52वां मुकाबला आज यानी 9 मई को राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस (RR vs GT) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में खेला जा रहा हैं. राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. वहीं गुजरात टाइटंस लगातार चौथी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के हाथों में है, जबकि गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: RR vs GT, IPL 2026 52nd Match Stats And Preview: राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल 9 बार भिड़ंत देखने को मिली है. जिसमें गुजरात टाइटंस की टीम 6 मुकाबलों को अपने नाम करने में कामयाब रही है. वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम सिर्फ 3 मैच ही जीत सकी है. ऐसे में ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरात टाइटंस का पलड़ा राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भारी रहा है.

राजस्थान रॉयल्स की टीम इस सीजन में शानदार लय में नजर आ रही है. राजस्थान के पास यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं. मिडिल ऑर्डर में रियान पराग और डोनोवन फरेरा पारी को संभाल सकते हैं. तेज गेंदबाजी की कमान जोफ्रा आर्चर के कंधों पर होगी. दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की टीम में शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और कगिसो रबाडा टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Rajasthan Royals Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान यशस्वी जयसवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम का आगाज शानदार रहा और सलामी बल्लेबाजों ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई. इसके बाद साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर मजबूत स्थिति तक पहुंचाया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 229 रन बनाए. गुजरात टाइटंस की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शुभमन गिल ने महज 44 गेंदों पर नौ चौके और तीन छक्के लगाए. शुभमन गिल के अलावा साई सुदर्शन ने 55 रन बनाए.

दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स की टीम को यशराज पुंजा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. राजस्थान रॉयल्स की ओर से ब्रिजेश शर्मा ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. ब्रिजेश शर्मा के अलावा यशराज पुंजा और रवींद्र जडेजा ने विकेट चटकाए. राजस्थान रॉयल्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 230 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी: 229/4, 20 ओवर (शुभमन गिल 84 रन, साई सुदर्शन 55 रन, जोस बटलर 13 रन, वॉशिंगटन सुंदर नाबाद 37 रन, जेसन होल्डर 7 रन और राहुल तेवतिया नाबाद 14 रन.)

राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी: (यशराज पुंजा 1 विकेट, रवींद्र जडेजा 1 विकेट और ब्रिजेश शर्मा 2 विकेट).

नोट: राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.