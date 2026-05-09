RR vs GT, IPL 2026 52nd Match Scorecard: सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से रौंदा, राशिद खान ने चटकाए 4 विकेट; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 52nd Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 52वां मुकाबला आज यानी 9 मई को राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस (RR vs GT) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम ने इस सीजन में अपनी सातवीं जीत हासिल कर ली हैं. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के हाथों में है, जबकि गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: CSK vs LSG, IPL 2026 53rd Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 53वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ की रेस में बनी रहना चाहेगी चेन्नई सुपरकिंग्स, रोमांचक मुकाबले से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Rajasthan Royals Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान यशस्वी जयसवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम का आगाज शानदार रहा और सलामी बल्लेबाजों ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई. इसके बाद साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर मजबूत स्थिति तक पहुंचाया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 229 रन बनाए. गुजरात टाइटंस की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शुभमन गिल ने महज 44 गेंदों पर नौ चौके और तीन छक्के लगाए. शुभमन गिल के अलावा साई सुदर्शन ने 55 रन बनाए.

दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स की टीम को यशराज पुंजा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. राजस्थान रॉयल्स की ओर से ब्रिजेश शर्मा ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. ब्रिजेश शर्मा के अलावा यशराज पुंजा और रवींद्र जडेजा ने विकेट चटकाए. राजस्थान रॉयल्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 230 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम का आगाज शानदार रहा और टीम ने पावरप्ले में तेजी से रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम 16.3 ओवर में महज 152 रन बनाकर सिमट गई. राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 38 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान रवींद्र जडेजा ने महज 25 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. रवींद्र जडेजा के अलावा वैभव सूर्यवंशी ने 36 रन बटोरे.

वहीं, गुजरात टाइटंस की टीम को मोहम्मद सिराज ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. गुजरात टाइटंस की ओर से राशिद खान ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. राशिद खान के अलावा जेसन होल्डर ने तीन विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी: 229/4, 20 ओवर (शुभमन गिल 84 रन, साई सुदर्शन 55 रन, जोस बटलर 13 रन, वॉशिंगटन सुंदर नाबाद 37 रन, जेसन होल्डर 7 रन और राहुल तेवतिया नाबाद 14 रन.)

राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी: (यशराज पुंजा 1 विकेट, रवींद्र जडेजा 1 विकेट और ब्रिजेश शर्मा 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी: 152/10, 16.3 ओवर (यशस्वी जयसवाल 3 रन, वैभव सूर्यवंशी 36 रन, ध्रुव जुरेल 24 रन, शिम्रोन हेटमायर 6 रन, डोनोवन फरेरा 4 रन, रवींद्र जड़ेजा 38 रन, शुभम दुबे 15 रन, दासुन शनाका 16 रन, जोफ्रा आर्चर 5 रन, तुषार देशपांडे 1 रन और ब्रिजेश शर्मा नाबाद 1 रन.)

गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी: (मोहम्मद सिराज 1 विकेट, कगिसो रबाडा 2 विकेट, राशिद खान 4 विकेट और जेसन होल्डर 3 विकेट).

नोट: राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.