RCB vs MI, IPL 2026 54th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला, इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2026 54th Match Date And Time Details: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 54वां मुकाबला कल यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस (RCB vs MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों ने अपना पिछला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला और दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा है. मुंबई इंडियंस की यह लगातार दूसरी हार है और टीम 2 अंकों के साथ आठवें स्थान पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 जीत के साथ अंक तालिका में मजबूत स्थिति में बनी हुई है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: CSK vs LSG, IPL 2026 53rd Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 53वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ की रेस में बनी रहना चाहेगी चेन्नई सुपरकिंग्स, रोमांचक मुकाबले से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 54वें मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन अब तक 10 मुकाबले खेले हैं. जिसमें टीम को छह मैचों में जीत और चार मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस ने भी 10 मुकाबले खेले हैं. जिसमें टीम सिर्फ तीन मुकाबले जीत सकी है, जबकि सात मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति बेहतर करना चाहेंगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस हेड टू हेड (RCB vs MI Head To Head)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें मुंबई इंडियंस ने 19 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 16 मुकाबलों में जीत मिली है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच खेले गए पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 रन से जीत हासिल की थी. वहीं पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने 12 रन से जीत दर्ज की थी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार का सामना करने के बाद वापसी करना चाहेगी. ऐसे में टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव कर सकती है. विराट कोहली और रजत पाटीदार से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी. दूसरी ओर, मुंबई इंडियंस की टीम लगातार हार के बाद दबाव में नजर आ रही है. सूर्यकुमार यादव और रियान रिकेल्टन टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और गजनफर पर सभी की नजरें रहेंगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच 54वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (RCB vs MI 54th Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 54वां मुकाबला कल यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (RCB vs MI 54th Match Live TV Channel Telecast In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 54वां मुकाबला कल यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch RCB vs MI 54th Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 54वां मुकाबला कल यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RCB vs MI 54th T20 Match Playing Prediction)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या, जॉर्डन कॉक्स, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, मंगेश यादव और जोश हेजलवुड.

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर और रघु शर्मा.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.