HBSE 12वीं का रिजल्ट घोषित: हरियाणा बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने फिर मारी बाजी; bseh.org.in पर ऐसे देखें अपना स्कोर

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

HBSE Class 12 Results Declared: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (Board of School Education, Haryana)(BSEH) ने मंगलवार, 12 मई को सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) के शैक्षणिक परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. इस वर्ष की परीक्षाओं में कुल पास प्रतिशत 84.67 प्रतिशत दर्ज किया गया है. परिणामों के आंकड़ों के अनुसार, एक बार फिर बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ते हुए अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता साबित की है. छात्र अब बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल bseh.org.in पर जाकर अपना डिजिटल स्कोरकार्ड (Digital Scorecard) देख सकते हैं. यह भी पढ़ें: JKBOSE 11वीं का रिजल्ट घोषित: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी किए समर जोन के नतीजे; jkresults.nic.in पर ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

छात्राओं का दबदबा और स्ट्रीम-वार प्रदर्शन

हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड इस साल भी बरकरार रहा. लड़कियों ने 87.97 प्रतिशत पास दर हासिल की, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 81.45 प्रतिशत रहा. दोनों के बीच 6.52 प्रतिशत का बड़ा अंतर देखा गया. इस वर्ष कुल 2,42,856 नियमित छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 2,05,618 छात्र सफल घोषित किए गए हैं.

विषयवार प्रदर्शन की बात करें तो विज्ञान (Science) संकाय 90.08 प्रतिशत सफलता दर के साथ सबसे आगे रहा. इसके बाद कॉमर्स का पास प्रतिशत 88.20 प्रतिशत और आर्ट्स का 82.60 प्रतिशत रहा.

ग्रामीण क्षेत्रों और निजी स्कूलों का बेहतर प्रदर्शन

2026 के आंकड़ों ने एक दिलचस्प तथ्य उजागर किया है; ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों (84.98%) ने शहरी क्षेत्रों (83.91%) के मुकाबले मामूली बढ़त हासिल की है. संस्थानों के स्तर पर, निजी स्कूलों का प्रदर्शन (87.94%) सरकारी स्कूलों (82.44%) की तुलना में बेहतर रहा.

जिला स्तर पर, चरखी दादरी हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बनकर उभरा है. इसके विपरीत, नूंह जिले में इस शैक्षणिक सत्र का सबसे कम पास प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया. यह भी पढ़ें: HPBOSE Class 10th Result 2026 OUT: हिमाचल बोर्ड ने जारी किए 10वीं के परिणाम, hpbose.org पर ऐसे करें रिजल्ट चेक

पुनर्मूल्यांकन और पिछले वर्षों का रुझान

इस वर्ष का कुल पास प्रतिशत (84.67%) साल 2024 के 85.31% से थोड़ा कम है, लेकिन यह 2023 के 81.65% की तुलना में काफी बेहतर है. बोर्ड ने बताया कि यह परिणाम फरवरी और मार्च के बीच आयोजित परीक्षाओं में छात्रों और शिक्षकों के सामूहिक प्रयासों का फल है.

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें परिणाम घोषित होने की तारीख से 20 दिनों का समय दिया गया है. इस अवधि के भीतर वे री-चेकिंग (Re-checking) या पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

रिजल्ट कैसे चेक करें?

छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर अपना रोल नंबर और आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके विषयवार अंक देख सकते हैं. फिजिकल मार्कशीट के वितरण और कंपार्टमेंट परीक्षाओं के शेड्यूल के बारे में बोर्ड जल्द ही अलग से अधिसूचना जारी करेगा.