PSEB 12th Result 2026 Out: पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 91.46% छात्र हुए पास; आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर ऐसे करें स्कोरकार्ड चेक

PSEB 12th Result 2026 Out: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने बुधवार, 13 मई 2026 को कक्षा 12वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस वर्ष कुल पास प्रतिशत 91.46% दर्ज किया गया है. परीक्षा में शामिल हुए 2,65,417 छात्रों में से 2,42,755 छात्रों ने सफलता हासिल की है. बोर्ड ने परिणामों की घोषणा के साथ ही आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर लिंक सक्रिय कर दिया है. छात्र अपना स्कोरकार्ड एसएमएस (SMS), डिजिलॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी देख सकते हैं.

कॉमर्स स्ट्रीम ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

स्ट्रीम-वार आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल कॉमर्स संकाय के छात्रों का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट रहा है. कॉमर्स में 98.78% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि साइंस स्ट्रीम 98.47% के साथ दूसरे स्थान पर है. वहीं, ह्यूमैनिटीज (कला संकाय) का पास प्रतिशत 87.74% और वोकेशनल स्ट्रीम का 87.80% रहा है. शिक्षा अधिकारियों ने कॉमर्स और साइंस के शानदार सफलता दर की सराहना की है.

लड़कियों का दबदबा बरकरार

पंजाब बोर्ड की परीक्षाओं में इस साल भी लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है. आंकड़ों के अनुसार, लड़कियों का कुल पास प्रतिशत 94.73% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 88.52% दर्ज किया गया. यह रुझान पिछले कुछ वर्षों से पंजाब बोर्ड के परिणामों में लगातार देखा जा रहा है.

रिजल्ट चेक करने की आसान प्रक्रिया

छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन कर अपना प्रोविजनल स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं. होमपेज पर 'PSEB Class 12 Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें. जानकारी सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड कर भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें.

इंटरनेट की समस्या होने पर छात्र अपना रोल नंबर एसएमएस (SMS) के जरिए बोर्ड के निर्धारित नंबर पर भेजकर भी अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

प्रोविजनल मार्कशीट और आगे की प्रक्रिया

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन जारी किया गया स्कोरकार्ड प्रोविजनल (अस्थाई) है. छात्रों को उनकी मूल मार्कशीट (Original Marksheet) कुछ समय बाद उनके संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित की जाएगी. परिणामों की घोषणा के साथ ही अब छात्र उच्च शिक्षा और कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों (Undergraduate courses) में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे.

परीक्षा का संक्षिप्त विवरण

PSEB कक्षा 12वीं की परीक्षाएं इस वर्ष 17 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल 2026 तक चली थीं. परीक्षा के समापन के बाद बोर्ड ने तेजी से मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की और पिछले साल की तरह मई के मध्य में परिणाम जारी कर दिए.