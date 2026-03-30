PSEB Class 5 Result 2026: पंजाब बोर्ड कक्षा 5वीं के नतीजे जल्द होंगे जारी, जानें संभावित डेट और चेक करने का तरीका

PSEB Class 5 Result 2026: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (Punjab School Education Board) के कक्षा 5वीं के छात्र अपने परीक्षा परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पिछले रुझानों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नतीजे 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2026 के बीच घोषित होने की प्रबल संभावना है. पंजाब बोर्ड ने प्राथमिक स्तर की ये परीक्षाएं 6 मार्च से 12 मार्च के बीच राज्य भर के हजारों केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित की थीं.

पिछले वर्षों के रुझान और पास प्रतिशत

पंजाब बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से परीक्षा समाप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित करने की परंपरा बनाए हुए है. पिछले चार वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बोर्ड का प्रदर्शन शानदार रहा है: यह भी पढ़े: Bihar Board 10th Result 2026 OUT: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 81.79% छात्र हुए सफल, प्रदेश में पुष्पांजलि और सबरीन परवीन ने किया टॉप

2025: परिणाम 9 अप्रैल को घोषित हुए थे और कुल पास प्रतिशत 99.54% रहा था.

2024: नतीजे 1 अप्रैल को आए थे और पास प्रतिशत रिकॉर्ड 99.84% तक पहुंच गया था.

2023: 6 अप्रैल को परिणाम जारी किए गए थे, जिसमें 99.69% छात्र सफल रहे थे.

2022: कुछ कारणों से देरी हुई थी और नतीजे 6 मई को घोषित हुए थे, तब पास प्रतिशत 99.57% था.

परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया

PSEB आमतौर पर दो चरणों में परिणाम जारी करता है. सबसे पहले बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. इसमें राज्य भर के टॉपर्स के नाम, लिंग-वार प्रदर्शन और जिला-वार पास प्रतिशत जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ों की घोषणा की जाती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक सक्रिय कर दिया जाता है, जहां से छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

रिजल्ट कैसे चेक करें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

रिजल्ट लिंक सक्रिय होने के बाद, लगभग 3 लाख छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट प्राप्त करने के लिए इन स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं.

नेविगेशन: होमपेज पर 'Results' टैब पर क्लिक करें और 'Class 5th Result 2026' लिंक चुनें.

क्रेडेंशियल: छात्र का रोल नंबर दर्ज करें. यदि नाम से सर्च करने की सुविधा हो, तो नाम भी दर्ज कर सकते हैं.

सबमिशन: 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही डिजिटल स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड: भविष्य की जरूरतों और स्कूल में दाखिले के लिए मार्कशीट को डाउनलोड करें या इसका प्रिंटआउट ले लें.

महत्वपूर्ण जानकारी

ऑनलाइन घोषणा के बाद, मूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र संबंधित स्कूलों में भेजे जाएंगे. अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे वितरण शुरू होने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक से आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त करें. यदि डिजिटल स्कोरकार्ड में नाम या अंकों में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो सुधार के लिए स्कूल के माध्यम से बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है.