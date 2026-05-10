RCB vs MI, IPL 2026 54th Match Toss Winner Prediction: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2026 54th Match Toss Winner Prediction: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 54वां मुकाबला आज यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस (RCB vs MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों ने अपना पिछला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला और दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा है. मुंबई इंडियंस की यह लगातार दूसरी हार है वह 2 अंकों के साथ आठवें स्थान पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2 मैच जीतकर 4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: RCB vs MI, IPL 2026 54th Match Preview: रायपुर स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 54वें मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने पिछले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था और टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस हेड टू हेड (RCB vs MI Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें मुंबई इंडियंस ने 19 मैच जीते हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 16 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 रन से जीत दर्ज की थी. वहीं, इस सीजन के पहले मुकाबले में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. विराट कोहली और जैकब बेथेल से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. मिडिल ऑर्डर में देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार और जितेश शर्मा टीम को मजबूती देंगे. वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम में सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और रयान रिकेल्टन जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अल्लाह गजनफर टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 54वां मुकाबला आज यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैदान बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार माना जाता है. यहां की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, जबकि बीच के ओवरों में स्पिनर प्रभाव छोड़ सकते हैं. हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 147 रन है. यहां लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस में कौन होगा टॉस का बॉस? (RCB vs MI Toss Winner Prediction)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए कुल 35 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड बेहतर रहा है. हालांकि टॉस के मामले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. आज के मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम टॉस जीत सकती है. हमारी टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों और मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित है. टॉस कौन जीतेगा, यह तय करने के लिए गहन अध्ययन किया गया है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RCB vs MI 54th T20 Match Playing Prediction)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या, जॉर्डन कॉक्स, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, मंगेश यादव और जोश हेजलवुड.

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर और रघु शर्मा.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.