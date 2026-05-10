Sangli Student Scores Unique 35 Marks: महाराष्ट्र के सांगली में 10वीं में अनोखा रिजल्ट, सूरज नाम के छात्र को सभी विषयों में 35-35 अंक मिले

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Sangli Student Scores Unique 35 Marks: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) के 10वीं के नतीजे घोषित होते ही जहां लोग 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वालों की चर्चा कर रहे हैं, वहीं सांगली जिले के एक युवक ने अपने अनोखे रिजल्ट से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. खानापुर तालुका के कमलपुर गांव के रहने वाले सूरज उर्फ गजूभाई योगेंद्र सालुंखे ने सभी विषयों में ठीक 35-35 अंक हासिल कर 'काठावर' (बॉर्डर पर) सफलता पाई है.

हर विषय में 35 अंक का अनोखा संयोग

गजूभाई सालुंखे के परिणाम ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. उन्हें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी सभी छह विषयों में ठीक 35 अंक मिले हैं. महाराष्ट्र बोर्ड में पास होने के लिए न्यूनतम 35 अंकों की आवश्यकता होती है. गजूभाई ने न एक नंबर कम और न एक नंबर ज्यादा लाकर इस परीक्षा को पास किया है. यह भी पढ़े: Maharashtra 10th Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं के लाखों छात्रों का इंतजार होगा खत्म, परिणाम जल्द जारी होने की संभावना; mahresult.nic.in पर ऐसे करें चे

गांव में जश्न और बैनरबाजी

जैसे ही गजूभाई का रिजल्ट सामने आया, कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई. आमतौर पर कम नंबर आने पर छात्र मायूस हो जाते हैं, लेकिन कमलपुर गांव में नजारा इसके उलट था. दोस्तों और रिश्तेदारों ने गजूभाई के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी. इतना ही नहीं, गांव के प्रमुख चौराहों पर "भावाचा नादच खुळा" (भाई का अंदाज निराला है) लिखे हुए बड़े-बड़े बैनर लगा दिए गए.

सोशल मीडिया पर 'गजूभाई' की चर्चा

सोशल मीडिया पर गजूभाई के इस रिजल्ट को लेकर मीम्स और स्टेटस की बाढ़ आ गई है. नेटिज़न्स का कहना है कि 90 प्रतिशत लाना आसान है, लेकिन हर विषय में सटीक 35 अंक लाना किसी 'चमत्कार' से कम नहीं है. लोगों का मानना है कि गजूभाई ने यह संदेश दिया है कि कम अंकों के साथ भी सफलता का आनंद मनाया जा सकता है.

नांदेड की श्रुति ने भी दोहराया यही कारनामा

सांगली के गजूभाई के साथ-साथ नांदेड जिले की श्रुति दिगंबर पाटिल भी चर्चा में हैं. एक किसान की बेटी श्रुति ने खेती के कामों में हाथ बंटाते हुए 10वीं की परीक्षा दी और उन्होंने भी सभी विषयों में ठीक 35 अंक हासिल किए हैं. मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई कर पास होने वाली श्रुति के जज्बे की भी हर तरफ सराहना हो रही है.

इन दोनों ही मामलों ने यह साबित कर दिया है कि बोर्ड परीक्षा के नतीजों में केवल टॉपर्स ही नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर पास होने वाले छात्र भी सुर्खियां बटोर सकते हैं.