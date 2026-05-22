Viral Video: गुजरात में जनगणना 2026 की कार्यशाला में अचानक पहुंचा बंदर, कर्मचारियों के बगल में बैठकर सुनी ट्रेनिंग

गुजरात में जनगणना 2026 की वर्कशॉप में बंदर ने मचाया हंगामा (Photo Credits: File Image)

गांधीनगर, 22 मई: गुजरात (Gujarat) में आगामी जनगणना 2026 (Census 2026) के लिए आयोजित एक सरकारी प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान उस समय एक बेहद अप्रत्याशित और अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब एक जंगली बंदर (Wild Monkey) अचानक ऑडिटोरियम (Auditorium) के भीतर घुस आया. इस अनोखी घटना ने हॉल में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को हैरान करने के साथ-साथ थोड़ा तनाव में भी डाल दिया. सोशल मीडिया (Social Media) पर इस घटना के वीडियो तेजी (Viral Video) से प्रसारित हो रहे हैं, जिसमें बंदर सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों (Government Employees and Teachers) के बीच बेहद शांत मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. यह भी पढ़ें: Baghpat Viral Video: विकास भवन में किसान दिवस बैठक के दौरान डीएम की कुर्सी पर बैठा बंदर, मचा हड़कंप; वीडियो हुआ वायरल

कर्मचारियों के बीच शांति से बैठा रहा बंदर

इस इनडोर कार्यशाला में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी, नगर निकाय के कर्मी और शिक्षक मौजूद थे, जिन्हें जनगणना से जुड़े मैदानी कर्तव्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था. सत्र के बीच में ही यह बंदर चुपके से खचाखच भरे ऑडिटोरियम में दाखिल हुआ और एक महिला कर्मचारी की कुर्सी के हेडरेस्ट (सिर टिकाने वाले हिस्से) पर जाकर बैठ गया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला कर्मचारी ने बंदर को उकसाने से बचने के लिए खुद को पूरी तरह से स्थिर रखा, जबकि आसपास मौजूद अन्य प्रतिभागी घबराहट और कौतूहल के साथ इस पूरे नजारे को देखते रहे. एक अन्य क्लिप में बंदर एक दूसरी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर आराम से बैठा नजर आया, जहां पास बैठी एक महिला ने उससे आई-कॉन्टैक्ट (नजरें मिलाने) से परहेज किया.

गुजरात में जनगणना 2026 के प्रशिक्षण सत्र में बंदर ने डाला खलल

Watch | Monkey Disrupts Govt Staff Training Workshop for Census 2026 in Gujarat pic.twitter.com/dlKz1gcxe0 — DeshGujarat (@DeshGujarat) May 22, 2026

A monkey enthusiastically taking part in the training workshop for Census 2026. 🐒😄 pic.twitter.com/aoWXOVtrEW — victor rahul (@victorrahul230) May 22, 2026

ट्रेनर ने मजाकिया अंदाज में स्थिति को संभाला

इस व्यवधान के दौरान जब हॉल में तनाव और हंसी का मिला-जुला माहौल था, तब माइक पर मौजूद मुख्य प्रशिक्षक अधिकारी ने बेहद व्यावहारिक और मजाकिया अंदाज में स्थिति को संभाला. उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब वे घर-घर जाकर फील्ड सर्वे करेंगे, तब उन्हें जमीन पर बंदरों या आवारा पशुओं से जुड़ी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यह एक व्यावहारिक अनुभव है। अधिकारी की इस टिप्पणी पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा. यह भी पढ़ें: दयालु बंदर! शख्स के हाथ में चूभे कांटों को एक-एक कर निकाला, जानवर की इंसानियत ने जीता दिल (Watch Viral Video)

सुरक्षित तरीके से खाली कराया गया ऑडिटोरियम

बंदर की मौजूदगी को देखते हुए एहतियात के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यशाला को कुछ देर के लिए रोकने का फैसला किया. हॉल को बिना किसी अफरातफरी के खाली कराने के लिए एक शांत निकास योजना (Evacuation Plan) की घोषणा की गई.

सभी प्रतिभागियों को निर्देश दिया गया कि वे पीछे की पंक्तियों से बारी-बारी करके बेहद शांति से हॉल से बाहर निकलें. कर्मचारियों के बाहर जाने के दौरान भी बंदर अपनी जगह पर आराम से बैठा रहा और पूरी प्रक्रिया बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो गई. सोशल मीडिया यूजर्स इस पर तरह-तरह के चुटकुले साझा कर रहे हैं; कुछ का कहना है कि बंदर अपनी हाजिरी लगाने आया था, तो कुछ इसे डिजिटल जनगणना का सबसे अनोखा पर्यवेक्षक बता रहे हैं.