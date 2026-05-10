RCB vs MI, IPL 2026 54th Match Stats And Preview: रायपुर में आज होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians, TATA Indian Premier League 2026 54th Match Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 54वां मुकाबला आज यानी 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस (RCB vs MI) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों ने अपना पिछला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला और दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा है. मुंबई इंडियंस की यह लगातार दूसरी हार है वह 2 अंकों के साथ आठवें स्थान पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2 मैच जीतकर 4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की अगुवाई हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) कर रहे हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: RCB vs MI, IPL 2026 54th Match Preview: रायपुर स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच होगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 54वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. ये मुकाबला रायपुर में होगा, इस सीजन में यहां पहला मैच होगा. मौजूदा सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अब तक 10 मैच खेले हैं. इस दौरान आरसीबी की टीम को छह मुकाबलों में जीत और चार मैचों में हार सामना करना पड़ा है. दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस को इस सीजन में सात मैच में हार मिली है. मुंबई इंडियंस की टीम महज तीन मैच जीत पाई है. ऐसे में चलिए इस रोमांचक मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस हेड टू हेड (RCB vs MI Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 16 मैच में जीत मिली है. जबकि, मुंबई इंडियंस की टीम ने 19 मैच अपने नाम किए हैं. इस सीजन में दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मैच खेला जाएगा. पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 18 रन से हराया था. टाटा आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच सिर्फ एक मैच हुआ था जिसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12 रन से अपने नाम किया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव कर सकती है. खराब फॉर्म में चल रहे रोमारियो शेफर्ड की जगह जॉर्डन कॉक्स को मौका मिल सकता है. विराट कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी. दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का इस मैच भी खेलना मुश्किल लग रहा है. हार्दिक पांड्या चोटिल हैं. ऐसे में सूर्यकुमार यादव एक बार फिर कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं. रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नजर आएंगे. पिछले मैच में इस खिलाड़ी ने शानदार पारी खेली थी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (RCB vs MI Records And Milestones)

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को 900 चौके पूरे करने के लिए 6 चौकों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को 3500 रन पूरे करने के लिए 48 रन की दरकार है.

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को 100 छक्के पूरे करने के लिए 4 छक्कों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को 350 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को 400 चौके पूरे करने के लिए 5 चौकों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा को 2500 रन पूरे करने के लिए 39 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 200 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर विल जैक्स को 150 छक्के पूरे करने के लिए 2 छक्कों की दरकार है.

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज रयान रिकेल्टन को 500 रन पूरे करने के लिए 41 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज नमन धीर को 1000 रन पूरे करने के लिए 52 रन की आवश्यकता है.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.