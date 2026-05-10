Tamil Nadu: सीएम विजय ने स्टेज पर लोगों के बीच राहुल गांधी के साथ ली सेल्फी, सोशल मीडिया पर VIDEO वायरल

तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नए युग की शुरुआत हुई है. तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने रविवार, 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस भव्य समारोह में उस वक्त सबकी निगाहें थम गईं, जब मंच पर मुख्यमंत्री विजय और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) एक साथ नजर आए. सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की एक सेल्फी और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
शपथ ग्रहण के बाद मंच पर साझा किए खास पल
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राहुल गांधी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे. जैसे ही मुख्यमंत्री विजय ने अपना पदभार संभाला, राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी. इसके बाद विजय ने स्वयं अपने फोन से राहुल गांधी के साथ एक सेल्फी ली. वायरल वीडियो में दोनों नेताओं को मुस्कुराते और बातचीत करते देखा जा सकता है. मंच पर साझा किए गए इन पलों ने राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है. यह भी पढ़े: amil Nadu CM Vijay Oath: विजय ने शपथ ग्रहण समारोह में केंद्र के दिशानिर्देशों का किया पालन; राष्ट्रगान से पहले हुआ ‘वंदे मातरम’ का पूर्ण गायन; VIDEOS
सीएम विजय ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली
दोस्ती और राजनीतिक संकेत
विजय और राहुल गांधी के बीच काफी समय से अच्छे संबंध रहे हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री के रूप में विजय के इस नए सफर की शुरुआत में राहुल गांधी की मौजूदगी को राजनीतिक विश्लेषक काफी अहम मान रहे हैं. जानकारों का कहना है कि यह केवल एक व्यक्तिगत मुलाकात नहीं, बल्कि भविष्य में राज्य और केंद्र की राजनीति के बीच बदलते समीकरणों का संकेत भी हो सकता है.
भव्य समारोह में उमड़ा जनसैलाब
चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में न केवल वीआईपी (VIP) मेहमान शामिल हुए, बल्कि विजय के हजारों समर्थक भी सुबह से ही वहां जमा हो गए थे. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच विजय ने राज्य के विकास और कल्याण का संकल्प लिया. राहुल गांधी के अलावा दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग और राजनीति की कई अन्य बड़ी हस्तियां भी इस समारोह की गवाह बनीं.
टीवीके की बड़ी जीत के बाद नई जिम्मेदारी
हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन किया है. चुनाव परिणामों के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि जनता ने एक नए नेतृत्व पर भरोसा जताया है. आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और जनता की सेवा करना होगा. राहुल गांधी के साथ उनकी यह वायरल सेल्फी अब उनके समर्थकों के बीच नई ऊर्जा का संचार कर रही है.