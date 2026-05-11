हैदराबाद में भीषण सड़क हादसा: तेलुगु अभिनेता भरत कांत और कैमरामैन त्रिलोक की मौत, आउटर रिंग रोड पर ट्रक से टकराई कार (Watch Video)

हैदराबाद में भीषण सड़क हादसा (Photo Credits: File Image)

हैदराबाद, 11 मई: तेलुगु फिल्म उद्योग (टॉलीवुड) से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. रविवार तड़के हैदराबाद (Hyderabad) के आउटर रिंग रोड (ORR) पर हुए एक भयानक सड़क हादसे में उभरते हुए अभिनेता भरत कांत (31) (Bharath Kanth) और उनके साथी कैमरामैन त्रिलोक (Trilok) की जान चली गई. यह दुर्घटना आदिबटला पुलिस स्टेशन (Adibatla police station) क्षेत्र के अंतर्गत बोंगुलुरू एग्जिट नंबर 12 (Exit No. 12, Bonguluru) के पास हुई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. यह भी पढ़ें: Lucknow Shocker: बीच सड़क पर BJYM कार्यकर्ता को मारी गोली, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार (Watch Video)

तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई

पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भरत कांत और त्रिलोक नेल्लोर से हैदराबाद लौट रहे थे. जब उनकी कार शमशाबाद की ओर जा रही थी, तभी बोंगुलुरू के पास उनकी गाड़ी पीछे से एक ट्रक से जा टकराई. शुरुआती जांच और घटनास्थल की स्थिति को देखकर पुलिस का अनुमान है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और यह हादसा हो गया.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

हादसे की सूचना मिलते ही आदिबटला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिससे शवों को बाहर निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. फिलहाल, 'लापरवाही से गाड़ी चलाने' (Rash Driving) को दुर्घटना का प्राथमिक कारण माना जा रहा है, हालांकि जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.

हैदराबाद ORR दुर्घटना में तेलुगू अभिनेता भरत कांत की मौत

Hyderabad, Telangana: Telugu actor Bharath Kanth and another person lost their lives after their car collided with a truck near Exit No. 12 on the ORR under Adibatla police station limits in Hyderabad. This incident happened last night. We have registered a case, shifted the… — ANI (@ANI) May 11, 2026

टॉलीवुड में शोक की लहर

31 वर्षीय भरत कांत के इस तरह आकस्मिक निधन से तेलुगु फिल्म जगत में शोक व्याप्त है. उनके प्रशंसकों और सहकर्मियों ने सोशल मीडिया पर इस घटना के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है. कम उम्र में एक होनहार अभिनेता और कुशल कैमरामैन को खोना फिल्म उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है.