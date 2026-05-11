Lucknow Shocker: बीच सड़क पर BJYM कार्यकर्ता को मारी गोली, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार (Watch Video)
BJYM कार्यकर्ता चेतन तिवारी को मारी गई गोली (Photo Credits: X)

लखनऊ, 11 मई: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के बाजारखाला थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज इलाके (Mehndiganj Area) में शनिवार रात सरेराह हुई गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई. भारतीय जनता युवा मोर्चा (Bharatiya Janata Yuva Morcha) (BJYM) के एक कार्यकर्ता को कथित तौर पर उसी की पार्टी के एक अन्य सदस्य ने गोली मार दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: Viral Video: श्रीनगर के गोल्फ कोर्स में घुसे दो भालू, 'झंडा' चुराकर भागे; उमर अब्दुल्ला ने शेयर किया मजेदार वीडियो

राजनीतिक होर्डिंग को लेकर विवाद

घायल व्यक्ति की पहचान 35 वर्षीय श्याम चेतन तिवारी के रूप में हुई है, जो पेशे से फोटोग्राफर हैं और बाजारखाला में अपना स्टूडियो चलाते हैं. शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि यह विवाद इलाके में राजनीतिक होर्डिंग लगाने को लेकर शुरू हुआ था. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने अवैध हथियार से चेतन पर फायरिंग कर दी. गोली उनके कूल्हे के पास लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

CCTV फुटेज से हुई आरोपी की पहचान

घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसकी मदद से आरोपी की पहचान 25 वर्षीय वैभव बाजपेयी के रूप में हुई. वैभव भी बीजेवाईएम से जुड़ा बताया जा रहा है. पश्चिम क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (DCP) कमलेश दीक्षित ने पुष्टि की कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किया गया अवैध हथियार भी बरामद कर लिया है.

BJYM कार्यकर्ता चेतन तिवारी को व्यस्त सड़क पर गोली मारी गई

इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

इस घटना के बाद स्थानीय बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं और निवासियों में भारी रोष देखा गया. आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मेहंदीगंज में प्रदर्शन किया. स्थिति को बिगड़ने से रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और पूछताछ के आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.