Meerut Blue Drum Murder Case: 'मेरे बेटे के कातिलों को फांसी दो!' कोर्ट में फूट-फूटकर रोईं मृतक सौरभ की मां

मृतक सौरभ की मां ने आरोपियों के लिए की फांसी की मांग (Photo Credits: YouTube)

Meerut Blue Drum Murder Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ में हुए सनसनीखेज 'नीले ड्रम' हत्याकांड ('Blue Drum' Murder Case) में गुरुवार को उस समय भावुक माहौल बन गया जब मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी (Muskan Rastogi) को कोर्ट में पेश किया गया. मुस्कान के साथ उसका प्रेमी साहिल (Sahil) और उनकी छह माह की बच्ची भी मौजूद थी. सुनवाई के दौरान मृतक सौरभ राजपूत (Saurabh Rajput) की मां का दर्द छलक पड़ा. उन्होंने कोर्ट परिसर (Court Premises) में ही रोते हुए अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा, विशेषकर फांसी देने की मांग की. यह भी पढ़ें: Saurabh Rajput Murder Case: सौरभ हत्याकांड में जेल में बेचैनी में गुजर रही हत्यारोपी मुस्कान और साहिल की रातें

मुस्कान के परिवार पर मिलीभगत का आरोप

मीडिया से बात करते हुए सौरभ की मां ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि इस जघन्य हत्याकांड में केवल मुस्कान और साहिल ही नहीं, बल्कि मुस्कान का पूरा परिवार शामिल है. उन्होंने कहा, 'मैंने पहले ही पुलिस को बताया था कि मुस्कान के घरवाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की.'

मृतक की मां का यह भी कहना था कि अगर यही अपराध उनके परिवार के किसी सदस्य से हुआ होता, तो पुलिस अब तक पूरे परिवार को जेल भेज चुकी होती. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्कान के पिता ने खुद को बचाने के लिए उसे पुलिस के हवाले किया है. यह भी पढ़ें: Saurabh Rajput Murder Case: मुस्कान रस्तोगी के प्रेमी साहिल शुक्ला के कमरे में मिले डरावने भित्ति चित्र, काले जादू का एंगल आया सामने (देखें वीडियो)

मृतक सौरभ की मां ने आरोपियों के लिए की फांसी की मांग

'खुशहाल घर उजड़ गया'

सौरभ के भाई ने भी मां की बातों का समर्थन करते हुए पूरे परिवार की संलिप्तता की जांच की मांग की. भावुक मां ने कहा कि सौरभ की मौत ने उनके हंसते-खेलते और खुशहाल परिवार को पूरी तरह उजाड़ दिया है. जब उनसे मुस्कान की छह माह की बच्ची के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उस बच्ची से उनका कोई जुड़ाव नहीं है और वह साहिल की बेटी है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिली, तो भविष्य में कोई और परिवार इस तरह बर्बाद हो सकता है.

क्या था मामला?

मेरठ का यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब एक युवक (सौरभ) की हत्या कर उसकी लाश को एक नीले प्लास्टिक ड्रम में छिपा दिया गया था. जांच के दौरान प्रेम संबंधों और धोखे की बात सामने आई थी, जिसके बाद मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी को मुख्य आरोपी बनाया गया. फिलहाल मामला विचाराधीन है और पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है.