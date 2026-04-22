Jakati Jewellers: 10 रुपये वाले वायरल रील स्टार शादाब जकाती का ज्वेलरी कारोबार में कदम, 26 अप्रैल को मेरठ में शोरूम का होगा उद्घाटन

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Shadab Jakati to Launch 'Jakati Jewellers: "10 रुपये वाला बिस्किट" जैसी अपनी अनोखी और मजाकिया रील से देशभर में पहचान बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती अब एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं. शादाब ने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के बाद अब लग्जरी रिटेल सेक्टर में कदम रखा है. उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित उनके नए बिजनेस वेंचर 'जकाती ज्वेलर्स' (Jakati Jewellers) का आधिकारिक उद्घाटन इस रविवार, 26 अप्रैल को होने जा रहा है.

वायरल रील से बिजनेस की दुनिया तक का सफर

शादाब जकाती की सफलता की कहानी आधुनिक दौर की "ओवरनाइट सक्सेस" का बेहतरीन उदाहरण है. अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय बोली और '10 रुपये वाला बिस्किट' जैसे संवादों के माध्यम से उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स बनाए. अब मेरठ में अपना फिजिकल स्टोर शुरू करना उनके निजी ब्रांड को एक पारंपरिक उद्यमी (Entrepreneur) के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यह भी पढ़े: Shadab Jakati Controversy: यूट्यूबर शादाब जकाती पर साथ काम करने वाली महिला के गंभीर आरोप, पत्नी पर भी मारपीट का केस; सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

शादाब जकाती का ज्वेलरी कारोबार में कदम

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26 अप्रैल को होगा भव्य उद्घाटन

शादाब हसन (शादाब जकाती) ने इंस्टाग्राम के माध्यम से जानकारी साझा की है कि जकाती ज्वेलर्स स्टोर का उद्घाटन रविवार, 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा. इस अवसर पर मेरठ में उनके स्थानीय प्रशंसकों और अन्य डिजिटल क्रिएटर्स की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. शादाब ने संकेत दिया है कि उनका यह शोरूम सोने और चांदी के आभूषणों, पारंपरिक ब्राइडल सेट्स और डेली-वेयर ज्वेलरी के लिए जाना जाएगा.

देखें VIDEO

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विवादों के बीच नई शुरुआत

जकाती ज्वेलर्स की शुरुआत शादाब के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है. इस साल की शुरुआत में शादाब अपने एक पूर्व सहयोगी द्वारा लगाए गए आरोपों और कानूनी चुनौतियों के कारण सुर्खियों में रहे थे. हालांकि, उन्होंने एक सार्वजनिक वीडियो बयान में इन आरोपों का खंडन किया था और अपनी विनम्र शुरुआत का हवाला देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी. इन विवादों के बावजूद शादाब की लोकप्रियता कम नहीं हुई है और उनके प्रशंसक इस नए शोरूम के उद्घाटन को उनकी व्यावसायिक विरासत को मजबूत करने वाले कदम के रूप में देख रहे हैं.

बाजार में जकाती ज्वेलर्स की रणनीति

जकाती ज्वेलर्स का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनसांख्यिकीय वर्गों के बीच अपनी पकड़ बनाना है. शादाब की व्यापक पहुंच को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्टोर न केवल मेरठ बल्कि आसपास के क्षेत्रों के ग्राहकों को भी आकर्षित करेगा. स्टोर में पारंपरिक के साथ-साथ समकालीन डिजाइनों का भी मिश्रण देखने को मिलेगा, जो युवाओं और बुजुर्गों दोनों की पसंद का ध्यान रखेगा.