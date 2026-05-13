RCB vs KKR, IPL 2026 57th Match Raipur Weather Update: रायपुर में आज बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? मैच से पहले जानें मौसम का हाल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 57th Match Raipur Weather Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 57वां मुकाबला 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (RCB vs KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 7 मैच में जीत और 4 में हार का सामना किया है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें 4 में जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. एक मुकाबला बेनतीजा भी रहा है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: RCB vs KKR, IPL 2026 57th Match Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium Pitch Report: रायपुर में आज बरसेंगे रन या गिरेगा विकेटों का तूफान? महा मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. ये मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक 11 मैच खेले हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को सात मुकाबलों में जीत और चार मैचों में हार मिली है. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस सीजन में अब तक 10 मैच खेले हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को चार मुकाबलों में जीत और पांच मैचों में हार मिली है, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड टू हेड (RCB vs KKR Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच 35 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 20 मैचों में जीत मिली है. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह पहला मुकाबला होगा. आईपीएल 2025 के पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराया था. उस मैच में क्रुणाल पांड्या ने शानदार अर्धशतक लगाया था. हालांकि, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली पिछले 2 मैचों में शून्य पर आउट हुए हैं. ऐसे में टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने इस सीजन में अब तक 21 विकेट अपने नाम किए हैं. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने पिछले 4 मुकाबले जीतकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है. टीम ने अपने आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था. उस मैच में फिन एलन ने शानदार शतक जड़ा था. ऐसे में एक बार फिर टीम को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 57वां मुकाबला आज यानी 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. रायपुर के इस मैदान की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संघर्ष देखने को मिलता है. आईपीएल में अब तक यहां 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 5 मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 149 रन रहा है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

रायपुर का मौसम (Raipur Weather Update)

टाटा आईपीएल 2026 का 57वां मुकाबला आज यानी 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. 13 मई को रायपुर में मौसम काफी गर्म रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है. मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने 11 पारियों में 379 रन बनाए हैं. वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 11 मैचों में 21 विकेट झटके हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए फिन एलन शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जबकि कार्तिक त्यागी ने अब तक 13 विकेट अपने नाम किए हैं.

टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RCB vs KKR 57th T20 Match Playing Prediction)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, जैकब बेथेल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा और रसिख सलाम डार.

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.