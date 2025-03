साहिल शुक्ला के कमरे में खौफनाक शैतानी भित्तिचित्र और काले जादू के निशान पाए गए, जो मुस्कान रस्तोगी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में शामिल था, जिसने मेरठ को झकझोर कर रख दिया था. मुस्कान नवंबर से ही अपराध की साजिश रच रही थी, साहिल को यह विश्वास दिलाने के लिए एक फर्जी स्नैपचैट अकाउंट का इस्तेमाल कर रही थी कि उसकी मृतक मां प्रोफाइल के जरिए उससे बात कर रही है. अकाउंट, जिसमें उसका नाम नहीं था, ने साहिल को यह विश्वास दिलाया कि उसकी मां ने पुनर्जन्म लिया है और वह उसका मार्गदर्शन कर रही है. मुस्कान ने साहिल की मान्यताओं में हेरफेर करके उसे अपने पति राजपूत की हत्या में शामिल होने के लिए राजी कर लिया. हत्या के बाद शव को सीमेंट से भरे ड्रम में छिपा दिया था. यह भी पढ़ें: मुस्कान के माता-पिता को सौरभ की हत्या किए जाने की जानकारी थी: पीड़ित के परिजन का दावा

That’s Sahil Shukla’s room

Her husband, Saurabh, owned two lavish mansions in Meerut and had assets worth millions.

