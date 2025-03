VIDEO: 'मिनी हार्ट अटैक' जैसा अनुभव: इंडिगो फ्लाइट में अचानक हिलने लगी यात्री की सीट, वीडियो वायरल होने पर एयरलाइन ने मांगी माफी

Viral Video: दिल्ली से लखनऊ जा रही इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री के साथ चौंकाने वाली घटना हुई. दरअसल, उड़ान भरने के बाद अचानक उनकी सीट तेजी से हिलने लगी, जिससे वह घबरा गए. उन्होंने इसे 'मिनी हार्ट अटैक' जैसा अनुभव बताया. इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर यात्री ने इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिसके बाद एयरलाइन ने माफी मांगते हुए जांच का आश्वासन दिया.

यात्री दक्ष सेठी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "पहली बार जब ऐसा हुआ, तो यह बहुत डरावना अनुभव था. कभी नहीं सोचा था कि सीट इतनी जोर से आगे-पीछे हिल सकती है."

“Passengers on an IndiGo flight from Delhi to Lucknow, loose seats caused panic in the air.

