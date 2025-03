US: अमेरिका के न्यू मैक्सिको में गोलीबारी, तीन की मौत 14 घायल; घटना की जांच में जुटी पुलिस (Watch Video)

Shooting in New Mexico: अमेरिका के न्यू मैक्सिको के लास क्रूसेस शहर में शुक्रवार रात हुई एक भीषण गोलीबारी में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, मारे गए लोगों में दो 19 वर्षीय युवक और एक 16 वर्षीय किशोर शामिल हैं. वहीं, घायलों की उम्र 16 से 36 वर्ष के बीच बताई जा रही है. यह गोलीबारी रात करीब 10 बजे यंग पार्क के पास पार्किंग एरिया में हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय वहां एक मॉडिफाइड कार शो चल रहा था, जिसमें करीब 200 लोग मौजूद थे. यह शो हर महीने आयोजित किया जाता है.

ये भी पढें: US 6th GEN F-47 Fighter Jet: अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट! अमेरिका बनाएगा छठी पीढ़ी का F-47 लड़ाकू विमान

3 DEAD AND 14 INJURED AFTER THIS SHOOTOUT IN LAS CRUCES NEW MEXICO. https://t.co/cvCHTyWjo7

— Chaos Alerts (@ChaosAlertsOnX) March 22, 2025