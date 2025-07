Pakistan ने जहां किए थे ड्रोन और मिसाइल हमले, वहीं युद्धाभ्यास करेगी Indian Air Force; भारत ने एयरस्पेस बैन भी 23 अगस्त तक बढ़ाया

India Pakistan Airspace Ban: भारत सरकार ने पाकिस्तान के विमानों के लिए अपने घरेलू हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) में एंट्री पर लगी पाबंदी को अब 23 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है. इस बारे में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह फैसला सुरक्षा कारणों और रणनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. दरअसल, पाकिस्तान ने भी भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर रखा है और हाल ही में इसे 24 अगस्त तक के लिए बढ़ाया है. ऐसे में भारत की तरफ से भी यह प्रतिबंध बरकरार रखा गया है.

ये भी पढें: Chennai-Gulf Flights Cancelled: गल्फ एयरस्पेस बंद होने का असर, चेन्नई से आने-जाने वालीं 11 उड़ानें रद्द

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐛𝐚𝐧 𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐚𝐢𝐫𝐜𝐫𝐚𝐟𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐚𝐢𝐫𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟑.

This action follows Pakistan's earlier decision to bar Indian flights from its airspace, extended until August 24.… pic.twitter.com/Vnmmt4V0wb

— All India Radio News (@airnewsalerts) July 23, 2025