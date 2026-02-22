IIT गुवाहाटी ने जारी की GATE 2026 आंसर की और रिस्पॉन्स शीट, gate2026.iitg.ac.in पर ऐसे करें डाउनलोड

Representative Image (Photo Credits: Pixabay)

GATE 2026 Answer Key: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के लिए प्रोविजनल आंसर की, उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट और मास्टर प्रश्न पत्र आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवार अब आधिकारिक GOAPS पोर्टल के माध्यम से अपने दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं. यह उन अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को आयोजित हुई 30 विभिन्न टेस्ट पेपर की परीक्षाओं में शामिल हुए थे. यह भी पढ़े: CTET Answer Key: जल्द जारी होगी सीटीईटी की आंसर की, अभ्यर्थी ctet.nic.in पर पेपर 1 और 2 के लिए ऐसे करें डाउनलोड

आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक GOAPS पोर्टल gate2026.iitg.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर 'GATE 2026 Login' लिंक पर क्लिक करें.

अपनी एनरोलमेंट आईडी या पंजीकृत ईमेल एड्रेस दर्ज करें.

अपना पासवर्ड और कैप्चा भरकर 'Login' बटन दबाएं.

इसके बाद 'Download Response Sheet' और 'Master Question Paper' के विकल्प पर क्लिक करें.

प्रोविजनल आंसर की से अपने उत्तरों का मिलान करें.

रिस्पॉन्स शीट में उम्मीदवार द्वारा परीक्षा के दौरान दिए गए उत्तर दिखाई देंगे, जबकि मास्टर प्रश्न पत्र में आधिकारिक प्रोविजनल उत्तर शामिल होंगे.

मल्टीपल सेशन के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया

GATE 2026 परीक्षा प्रतिदिन दो शिफ्टों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) फॉर्मेट में आयोजित की गई थी. कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग जैसी स्ट्रीम, जिनके पेपर कई सत्रों में हुए थे, उनके लिए 'नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया' अपनाई जाएगी. यह प्रक्रिया विभिन्न सत्रों के बीच कठिनाई स्तर में अंतर को संतुलित करने और सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए लागू की जाती है.

ऑब्जेक्शन विंडो और शुल्क विवरण

आईआईटी गुवाहाटी जल्द ही आंसर की को चुनौती देने के लिए 'ऑब्जेक्शन विंडो' खोलेगा.

प्रति प्रश्न शुल्क: उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 500 रुपये का भुगतान करना होगा.

नियम: यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल (अप्रतिदेय) होगा.

समीक्षा: विषय विशेषज्ञों की एक टीम सभी प्राप्त चुनौतियों की समीक्षा करेगी.

यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर की को संशोधित किया जाएगा और यह सभी उम्मीदवारों के लिए मान्य होगी. अंतिम परिणाम इसी संशोधित (फाइनल) आंसर की के आधार पर तैयार किए जाएंगे.

GATE 2026 का परिणाम और महत्व

GATE 2026 के परिणामों की घोषणा 19 मार्च 2026 को होने वाली है. परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. यह स्कोरकार्ड परिणाम की तारीख से तीन साल तक वैध रहता है.

GATE परीक्षा भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों (IIT, NIT, IISc) में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है. इसके अलावा, कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) जैसे IOCL, ONGC और GAIL इंजीनियरिंग पदों पर भर्ती के लिए GATE स्कोर का उपयोग करते हैं.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी रिस्पॉन्स शीट की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो आपत्तियां दर्ज करें.