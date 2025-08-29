US: माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भारतीय मूल के इंजीनियर Prateek Pandey की मौत, देर रात काम के बाद सुबह मिला शव; जांच शुरू

Indian-origin Microsoft Engineer Dead In US: अमेरिका के सिलिकॉन वैली स्थित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (Microsoft Office in Silicon Valley) से एक बेहद दुखद खबर आई है. यहां 35 वर्षीय भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतीक पांडे (Software Engineer Prateek Pandey) की अचानक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, प्रतीक 19 अगस्त की रात ऑफिस पहुंचे थे और देर रात तक काम करने के बाद अगली सुबह उन्हें मृत पाया गया. इस घटना ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री (Tech Industry) को झकझोर कर रख दिया है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस को 20 अगस्त की सुबह करीब 2 बजे इस घटना की सूचना मिली. मौके पर पहुंची माउंटेन व्यू पुलिस ने बताया कि प्रतीक की मौत में किसी भी संदिग्ध गतिविधि के संकेत नहीं मिले हैं.

इसलिए इसे आपराधिक मामला मानने से इनकार कर दिया गया है. फिलहाल, सांता क्लारा काउंटी (Santa Clara County) मेडिकल एक्जामिनर की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रही है.

माइक्रोसॉफ्ट के बयान का इंतजार

इस मामले पर माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि कंपनी अपने स्तर पर आंतरिक जांच कर रही है. वहीं, प्रतीक की आकस्मिक मृत्यु पर सहकर्मियों और आईटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

US में क्या करते थे प्रतीक पांडे?

प्रतीक माइक्रोसॉफ्ट की "फैब्रिक टीम (Fabric Team)" का हिस्सा थे, जो डेटा विश्लेषण प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है. यह प्रोजेक्ट सीधे कंपनी के क्लाउड और एआई डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है. इससे पहले, प्रतीक वॉलमार्ट और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों में भी महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे. उन्होंने अमेरिका के सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी.

बेहद खुशमिजाज इंसान थे प्रतीक

परिवार और दोस्तों की नजर में प्रतीक बेहद खुशमिजाज इंसान थे. कैलिफोर्निया में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में उन्हें "हमेशा मुस्कुराते रहने वाले और फुटबॉल खेलने के शौकीन" के रूप में वर्णित किया गया. समुदाय के लोग अब उनके पार्थिव शरीर को भारत भेजने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, ताकि स्वदेश में ही उनका अंतिम संस्कार किया जा सके.