MPESB परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, पुलिस भर्ती, SI और शिक्षक पात्रता सहित 21 परीक्षाओं का शेड्यूल घोषित; esb.mp.gov.in से ऐसे डाउनलोड करें PDF

MPESB Exam Calendar 2026 Out: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने वर्ष 2026 के लिए अपना आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस नए शेड्यूल में पुलिस आरक्षक (Constable), सब-इंस्पेक्टर (SI) और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) जैसी बड़ी भर्तियों सहित कुल 21 परीक्षाओं की संभावित तिथियां शामिल की गई हैं. इच्छुक उम्मीदवार मंडल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर पूरा कैलेंडर देख सकते हैं.

प्रमुख भर्तियों का समय और डिटेल्स

वर्ष 2026 का परीक्षा चक्र इस महीने की शुरुआत में ही शुरू हो गया है। सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 16 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाली है.इसके तुरंत बाद विभिन्न "ग्रुप" श्रेणी की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2026 के लिए प्रस्तावित की गई है.

MPESB परीक्षा समय-सारणी 2026 (संभावित)

बोर्ड द्वारा घोषित मुख्य परीक्षाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं. परीक्षा का नाम प्रकार संभावित तिथि 1 सब-इंस्पेक्टर भर्ती – 2025 भर्ती 16 जनवरी 2026 से 2 समूह-2 उप-समूह-3 संयुक्त भर्ती भर्ती 23 जनवरी 2026 से 3 आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर चयन परीक्षा भर्ती 18 फरवरी 2026 4 वन रक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती भर्ती मार्च 2026 5 प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट (PAT) प्रवेश जून 2026 6 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पात्रता जुलाई 2026 7 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पात्रता अगस्त 2026 8 पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा भर्ती अक्टूबर 2026

शिक्षक पात्रता और प्रवेश परीक्षाएं

शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए जुलाई और अगस्त का महीना महत्वपूर्ण रहेगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Middle School) जुलाई 2026 में और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगस्त 2026 में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, नर्सिंग और कृषि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं (PNST/PAT) जून 2026 में संपन्न होंगी।

कैसे डाउनलोड करें परीक्षा कैलेंडर 2026 PDF?

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले esb.mp.gov.in पर लॉग ऑन करें. भाषा चुनें: अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन करें. एग्जाम शेड्यूल लिंक: होमपेज पर "Exam Schedule" (परीक्षा कार्यक्रम) के लिंक पर क्लिक करें। 2026 कैलेंडर का चयन: नए पेज पर '2026' वर्ष के विकल्प को चुनें. PDF देखें और सहेजें: परीक्षा कैलेंडर आपके ब्राउज़र में PDF के रूप में खुल जाएगा। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें.

महत्वपूर्ण सूचना

MPESB ने स्पष्ट किया है कि कैलेंडर में दी गई सभी तिथियां संभावित हैं और प्रशासनिक कारणों से इनमें बदलाव किया जा सकता है। प्रत्येक भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना, पात्रता मानदंड और आवेदन की अंतिम तिथि परीक्षा शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले अलग से जारी की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.