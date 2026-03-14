Punjab Dear Holi Bumper Lottery Result 2026: पंजाब स्टेट डियर होली बंपर लॉटरी का रिजल्ट थोड़ी देर में होगा घोषित, ऐसे देखें विजेताओं की लिस्ट

Photo- punjabstatelotteries.gov.in

Punjab State Dear Holi Bumper Lottery Result 14 March 2026: पंजाब स्टेट बंपर लॉटरी के तहत आयोजित होने वाली डियर होली बंपर लॉटरी 2026 का ड्रॉ आज यानी 14 मार्च को किया जाएगा. इस लॉटरी के विजेता नंबर और रिजल्ट थोड़ी देर यानी शाम 6 बजे घोषित किए जाएंगे. पंजाब स्टेट लॉटरी विभाग की निगरानी में आयोजित होने वाली यह बंपर लॉटरी अपने बड़े इनाम और विशेष ड्रॉ के कारण काफी लोकप्रिय मानी जाती है. Punjab Dear Holi Bumper Lottery Result 2026: पंजाब स्टेट डियर होली बंपर लॉटरी का रिजल्ट आज शाम 6 बजे होगा घोषित, जानें 3 करोड़ जैकपॉट समेत पूरा प्राइज स्ट्रक्चर

पंजाब स्टेट बंपर लॉटरी सामान्य साप्ताहिक या मासिक लॉटरी की तुलना में काफी बड़े इनाम प्रदान करती है. यही कारण है कि इन बंपर ड्रॉ का इंतजार खिलाड़ियों को लंबे समय तक रहता है. इस बार डियर होली बंपर लॉटरी का पहला इनाम 3 करोड़ रखा गया है, जो किसी भी विजेता के लिए जिंदगी बदल देने वाला हो सकता है. पंजाब स्टेट डियर होली बंपर लॉटरी का रिजल्ट https://www.goodreturns.in/punjab-bumper-lottery-results.html पर चेक कर सकते हैं.

इस लॉटरी के टिकट की कीमत 500 है और इन्हें अधिकृत लॉटरी डीलरों के माध्यम से खरीदा जा सकता है. लॉटरी के नतीजे आधिकारिक रिजल्ट शीट में जारी किए जाएंगे, जहां खिलाड़ी अपने टिकट नंबर को मिलाकर यह जांच सकते हैं कि उन्हें कोई इनाम मिला है या नहीं.

पंजाब राज्य प्रिय होली बम्पर पुरस्कार संरचना

Prize Amount 1st Prize 3 Crore 2nd Prize 50 Lakh 3rd Prize 25 Lakh 4th Prize 10 Lakh 5th Prize 5 Lakh 6th Prize 9,000 7th Prize 5,000 8th Prize 3,000 9th Prize 1,000

इनाम का विवरण:

1st Prize – 3 Crore: यह बंपर लॉटरी का सबसे बड़ा इनाम है, जो एक विजेता को मिलेगा.

2nd Prize – 50 Lakh: इस श्रेणी में एक विजेता को ₹50 लाख दिए जाएंगे.

3rd Prize – 25 Lakh: एक विजेता को ₹25 लाख का इनाम मिलेगा.

4th Prize – 10 Lakh: इस श्रेणी में 8 विजेताओं को ₹10 लाख-₹10 लाख दिए जाएंगे.

5th Prize – 5 Lakh: 8 विजेताओं को ₹5 लाख-₹5 लाख मिलेंगे.

6th Prize – 9,000: इस श्रेणी में 1000 विजेताओं को ₹9,000 का इनाम मिलेगा.

7th Prize – 5,000: 1000 विजेताओं को ₹5,000-₹5,000 दिए जाएंगे.

8th Prize – 3,000: 1000 विजेताओं को ₹3,000 का इनाम मिलेगा.

9th Prize – 1,000: 50,000 विजेताओं को ₹1,000-₹1,000 दिए जाएंगे.

हालिया पंजाब बम्पर लॉटरी चार्ट

Lottery Name Draw Date Ticket Dear Lohri Makar Sankranti Bumper 17 Jan 2026 A 327706 Dear Diwali Bumper 31 Oct 2025 A 438586 Dear Rakhi Bumper 16 Aug 2025 B 673475 Dear Summer Special 21 Jun 2025 B 890826 Dear Baisakhi Bumper 19 Apr 2025 B 635931

आगामी बम्पर ड्रा

Lottery Name Draw Date Dear Holi Bumper 14 Mar 2026

पंजाब स्टेट बंपर लॉटरी ड्रॉ समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं और इन्हें बड़े जैकपॉट इनाम के लिए जाना जाता है. इन ड्रॉ में पहले इनाम के अलावा कई अन्य श्रेणियों में भी इनाम दिए जाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को जीतने का मौका मिलता है.

लॉटरी के परिणाम जारी होने के बाद खिलाड़ियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट नंबर को आधिकारिक रिजल्ट शीट से सावधानीपूर्वक मिलाएं. यदि टिकट विजेता होता है तो पुरस्कार का दावा राज्य लॉटरी नियमों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होता है.